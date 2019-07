Es war ein Kommen und Gehen in den letzten sieben Jahren bei der katholischen Kirche in Brugg. Fünf mitarbeitende Priester mit Pfarrverantwortung – alle aus Nigeria – wurden dem einheimischen Personal vom Bistum Basel in diesem Zeitraum zur Seite gestellt.

Für die Angestellten und Kirchengänger ist der ständige Wechsel eine Belastung. Immer wieder müssen sie sich auf eine neue Persönlichkeit – mit mehr oder weniger guten Deutschkenntnissen – einstellen.

Am 1. August tritt der 48-jährige Ambrose Olowo seine neue Stelle als Leitender Priester der beiden Pfarreien Brugg und Windisch an. «Zusammen mit Gemeindeleiter Simon Meier wird er den Pastoralraum Region Brugg-Windisch leiten», heisst es in einer Medienmitteilung.

Während der Leitende Priester die Verantwortung für den liturgischen Teil trage, also Konzepte für Gottesdienste, Taufen, Buss-feiern, Beichten und Beerdigungen verantworte, sei der Gemeindeleiter dafür zuständig, das Personal zu führen und den Pastoralraum in Themen wie Dienst am Nächsten, Freiwilligenarbeit und Familienvielfalt mit seinem Team strategisch weiterzuentwickeln.

Ambrose Olowo stammt – wie seine Vorgänger – aus Nigeria, wo er zwischen 1996 und 2011 in der Gemeinde- und Gefängnisseelsorge tätig war. «Die letzten sieben Jahre studierte und arbeitete er als Seelsorger in Österreich», schreibt der Pastoralraum in der Mitteilung weiter.