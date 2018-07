Bei ihm laufen viele Fäden zusammen: Peter Merz ist am Koordinieren, Arrangieren und Telefonieren am Donnerstagmorgen. Vor dem Brugger Rathaus besammeln sich die Rutenzug-Teilnehmer.

Für Merz ist es das letzte Jugendfest in seiner Funktion als Gesamtschulleiter. Ende Monat tritt er in den Ruhestand. Er habe während den Vorbereitungen gar keine Zeit gefunden, darüber nachzudenken, antwortet er mit einem Schmunzeln auf die Frage nach seiner Gefühlslage. Sorgen bereitete ihm vor allem die unsichere Wetterlage – derjenige Bereich also, den er nicht beeinflussen kann.

«Der definitive Entscheid, ob der Rutenzug stattfinden kann oder nicht, muss vorgängig gefällt werden. Läuft der Anlass, kann nicht mehr abgebrochen werden. Deshalb ist bei dieser Witterung schon eine gewisse Anspannung zu spüren», gibt er zu bedenken. «Für alles Andere dagegen lassen sich Lösungen finden.» Bei der Organisation, schiebt er nach, könne er auf ein eingespieltes Team mit langjährigen Kräften zählen. «Sie leisten eine super Arbeit.»