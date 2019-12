Pendler profitieren: Auf der Linie Brugg-Birr gibt es zusätzliche Postauto-Kurse

Mit dem bevorstehenden Fahrplanwechsel vom 15. Dezember wird neben dem Bahn- ebenfalls das Busangebot angepasst. Auch im Raum Brugg kommt es zu Änderungen.

Zwischen Brugg und Birr gibt es neu einen durchgehenden Viertelstundentakt. Die Linie 364 gehört zu denjenigen mit den grössten Frequenzen im Raum Brugg, erklärt Postauto-Mediensprecher Ben Küchler.

«Bereits heute besteht mit wenigen Ausnahmen am Vormittag der Viertelstundentakt. Diese Taktlücken werden nun geschlossen.» Bei diesen Kursen, ergänzt Küchler, bestehen in Brugg ebenfalls Anschlüsse von und nach Zürich sowie Aarau.

Die Kurse nach Lauffohr sind gut ausgelastet

Zusätzliche Kurse, die zusammen mit den Regionallinien den 15-Minunten-Takt bilden, wer-den neu ebenfalls eingeführt in den Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag auf dem Abschnitt Brugg–Lauffohr Dorf. Heute besteht ein Halbstundentakt. Die Kurse seien in den Hauptverkehrszeiten sehr gut ausgelastet, stellt Küchler fest.

«Mit der Ergänzung zum Viertelstundentakt erwarten wir erstens eine leichte Entspannung bei den bestehenden Kursen und zweitens ergeben sich in Brugg dieselben zusätzlichen Anschlüsse wie bei der Linie 364.»

Kurz: Auf dem Abschnitt zwischen Brugg und Lauffohr entsteht von Montag bis Freitag zwischen 5.35 und 9.05 Uhr sowie zwischen 15.20 und 19.35 Uhr ein Viertelstundentakt. In der übrigen Zeit besteht ein Halbstundentakt.

Ersetzt werden auf der gleichen Linie 376 weiter die sogenannten «Abendrundkurse» auf dem Abschnitt Brugg–Villigen PSI ab 21.35 bis 23.35 Uhr durch einen regulären Linienbetrieb. Anders gesagt: Die Postautos fahren am Abend – auch an den Wochenenden – bis 23.25 Uhr im Stundentakt. Durch diesen Ausbau, verdeutlicht Mediensprecher Küchler, ergibt sich für Lauffohr weiterhin der Stundentakt ab Bahnhof Brugg.

Die «Abendrundkurse» Brugg–Riniken–Remigen–Rüfenach fahren neu immer von Brugg ab 21.34/23.34 Uhr die Route Umiken–Riniken–Remigen. Anschliessend erfolgt die Rückfahrt via Rüfenach–Hinterrein. Beim Kurs um 22.34 Uhr ab Brugg steigen Reisende nach Rüfenach und Hinterrein in Remigen um.

«Durch die Änderung der Linienführung der Rundkurse am Abend ergeben sich für die Gemeinden Riniken und Remigen schnellere Verbindungen ab Brugg Bahnhof», fasst Küchler zusammen. «Bisher mussten diese Passagiere den Umweg via Lauffohr–Rüfenach in Kauf nehmen.»

Situation für die Schüler aus Mönthal verbessert sich

Ein zusätzliches Kurspaar von Montag bis Freitag wird schliesslich angeboten zwischen Brugg und Mönthal – mit Abfahrt in Brugg um 11.36 Uhr und Rückfahrt ab Mönthal um 11.59 Uhr. «Der neue Kurs über Mittag verbessert die Situation für die Schüler von Mönthal», führt der Postauto-Mediensprecher aus.

Nicht mehr verkehren werden dagegen die Kurse Brugg–Bad Schinznach und umgekehrt via Industriegebiet Wildischachen – gemäss Postauto «mangels Nachfrage». Die Rede ist von den Kursen Brugg ab 12.06 und 13.06 Uhr sowie Bad Schinznach ab um 6.37, 7.37, 12.07 und 13.07 Uhr.