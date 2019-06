Achtlos ziehen die Passanten am Steinbrunnen hinter dem Stadthaus in Brugg vorbei. Der Eisi-Park; menschenleer. Ende August soll sich das ändern: Rund um den Brunnen wird am Stadtfest Brugg eine 16 Meter lange Holzkonstruktion zu stehen kommen, der «Pavillon Utopia». Dazugehörend wird auf der Wiese hinter dem Brunnen ein 8 Meter hoher Turm errichtet. «Das soll eine Aussichtsplattform sein, von der aus Windisch sichtbar wird», erklärt Marco Tschudin. Der 28-Jährige organisiert zusammen mit Severin Lauper (27), Sina Ringeisen (27) sowie Lina (25) und Filip Bolt (28) den «Pavillon Utopia». Ausser Sina Ringeisen stammen alle OK-Mitglieder aus Windisch. «Wir sind in Unterwindisch aufgewachsen», sagt Lina Bolt. Dort sind die Freunde keine Unbekannten: Sie haben regelmässig eine WM-Bar im Unterdorf organisiert.

Aufgrund dieser Erfahrung hatten sie die Idee, eine Beiz am Stadtfest zu betreiben. Unterstützt wird das Projekt von der Theaterproduktion «Heimat 52» des Vereins «Zufall regiert», wo die Eltern von Lina und Philip Bolt involviert sind. «Die Beiz ist der Link zwischen Theaterproduktion und Stadtfest», sagt Marco Tschudin. So wird das Projekt auch vom Theaterverein finanziert. Allerdings hoffen die Organisatoren, dass sich das Projekt mit den Einnahmen am Stadtfest schlussendlich selber trägt. Dass der «Pavillon Utopia» zur Theaterproduktion gehört, soll aber für die Besucher spürbar sein. «Geplant sind Projektionen des Theaters an den Wänden», so Lina Bolt. Auch werden Mitglieder des Theatervereins in der Beiz mithelfen. Kubb, Musik und gutes Essen Inputs und Hilfe bei der Planung des «Pavillon Utopia» liefern viele verschiedene Leute – vor allem Freunde und Bekannte der fünf Organisatoren. «Wir stehen auch in Kontakt mit dem Kubb Club Wasserschloss», sagt Marco Tschudin und fügt an: «Durch die Zusammenarbeit entsteht die Möglichkeit, Turniere und spontane Spiele für alle Besucher des Stadtfests zu veranstalten.» Samstag- und Sonntagabend werden zudem Bands in der Beiz auftreten. In der Nacht sorgt dann ein Freund der Truppe als DJ für Club-Stimmung. Was noch fehlt, sind mehr Helfer hinter der Bar.