Auf Bitte von Bischof Felix Gmür verlässt Pater Solomon Obasi Ende Januar 2019 den Pastoralraum Region Brugg-Windisch. Er übernimmt in einem anderen Pastoralraum des Bistums Basel eine leitende Funktion als Pastoralraumpfarrer. Übergangsweise wird Godwin Ukatu, der wie Pater Solomon aus Nigeria stammt, im Pastoralraum Region Brugg-Windisch die priesterlichen Dienste übernehmen.

Nahtlos, das heisst ab 1. Februar 2019, wird der 46-jährige Ukatu als mitarbeitender Priester tätig sein – voraussichtlich befristet auf einige Monate. Bis anhin arbeitete und studierte er in Nigeria und Italien und hat in Deutschland vertretungshalber kleinere Pensen als Seelsorger wahrgenommen, heisst es in einer Medienmitteilung. Derzeit schliesst er in Rom seine Studien ab.

Im hiesigen Pastoralraum wird er für alle fünf katholischen Kirchenzentren der Region tätig sein. Seinen Wohnsitz nimmt er im Pfarrhaus in Windisch. Pastoralraumleiter Simon Meier hofft, dass er in der Region auf verständnisvolle und hilfsbereite Menschen stösst, die ihm gastfreundlich begegnen und allfällige erste Verständigungsprobleme mit Humor zu nehmen wissen.

Kirchenpflege und Pastoralraumleitung bedauern den anstehenden Wegzug von Pater Solomon. Seine Amtszeit fiel in eine Zeit des Wandels: Er begann 2015 als mitarbeitender Priester und wurde schliesslich mit der Errichtung des Pastoralraums 2016 zum leitenden Priester. «Dank seiner Einsatzbereitschaft, Offenheit, Beständigkeit und Liebenswürdigkeit wurde er bald zu einer geschätzten Vertrauensperson für viele», wird in der Medienmitteilung ausgeführt.

Um Pater Solomon zu verabschieden, findet am Sonntag, 20. Januar 2019, 17 Uhr, in der Kath. Kirche St. Marien in Windisch ein Kirchenkonzert statt. Am Sonntag, 27. Januar 2019, 10 Uhr, wird in der Kath. Kirche St. Nikolaus in Brugg ein feierlicher Pastoralraum-Gottesdienst mit anschliessendem Apéro für alle begangen.