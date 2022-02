Pandemie «Niemand ist traurig, wenn die Corona-Arbeiten wegfallen»: Schinznacher Apothekerin berichtet Wie es mit dem Testcenter im Schachen in Brugg weitergeht und was im Herbst 2022 auf uns zukommen könnte. Apothekerin Martina Sigg von Schinznach-Dorf wirft einen Blick in die Vergangenheit und einen in die Zukunft.

Das Corona-Testcenter im Brugger Schachen bleibt vorläufig bestehen. Claudia Meier

Coronatests werden im Bezirk Brugg nach wie vor regelmässig nachgefragt. Aus diesem Grund wird das Testcenter im Schachen in Brugg, welches seit Dezember 2020 in Betrieb ist, vorläufig weitergeführt werden, so Martina Sigg. Die Öffnungszeiten würden gleich bleiben, diese können aber je nach Onlineanmeldung situativ verlängert werden. Sigg führt weiter aus:

«Die Coronazahlen sind ja nach wie vor eindrücklich. Seit Beginn der Pandemie haben wir zirka 10’000 PCR- und Schnelltests durchgeführt.»

Stellen würden jedoch keine abgebaut werden, falls das Center geschlossen wird. Sie hätten einige Freelancer, wie Studierende oder Pensionierte, die ihre Unterstützung anböten. Die Apothekerin erklärt: «Diese wissen seit langem, dass der Einsatz befristet ist. Sie haben uns mehr auf freiwilliger Basis unterstützt und rechnen nicht mit weiteren Einsätzen.» Das restliche Personal stamme aus verschiedenen Betrieben der Apotheken im Bezirk Brugg.

Impfwillige Personen sind schwer zu finden

Entlastung ist trotz allem keine in Sicht, da noch weitergetestet werde. «Es ist aber sicher niemand böse oder traurig, wenn diese Arbeit dann einmal wegfällt», merkt Sigg an. Das gesamte Team würde sehr viel aus der Ausnahmesituation mitnehmen. Sie hätten sich unter anderem immer wieder aufs Neue an Vorgaben und ständig ändernde Bedingungen angepasst. Es sei Alltag gewesen, flexibel und äusserst belastbar zu sein. Abschliessend zum Thema Testen fügt Sigg hinzu:

«Nach mehr als 14 Monaten Kälte, Nässe, Hitze, Stress und manchmal auch Frust ist es gut, wenn wir dieses Kapitel schliessen können.»

Die Apotheke Schinznach-Dorf bietet nach wie vor Coronaimpfungen an. «Aktuell hat die Nachfrage nach einem Pikser deutlich nachgelassen, sodass kaum mehr genügend Impfwillige gefunden werden, um ein Vial, also ein Impfstoff-Mehrdosenbehältnis, aufbrauchen zu können», so Sigg.

Sie findet es wichtig, sich jetzt Gedanken zu machen, wie man sich für den kommenden Herbst rüsten könne. Sehr gut möglich sei es, dass es erneut zu einem Testbedarf kommen könnte und auch Impfungen wieder notwendig seien. Martina Sigg hält abschliessend fest:

«Wir alle hoffen und freuen uns sehr auf einen ruhigen Sommer bezüglich der Pandemieprobleme.»