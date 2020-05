Outdoor Selection: Tickets gelten auch 2021

Seit der Bundesrat das Verbot von Anlässen mit mehr als 1000 Besuchern bis Ende August verlängert hat, steht fest, dass das Outdoor Selection Festival dieses Jahr nicht stattfinden kann. Auf der Facebook-Seite des Open Airs, das in Effingen geplant war, heisst es: «Da wir das Outdoor Selection Open Air weder im Juni noch im August durchführen können, haben wir unseren Event definitiv auf den 12. Juni 2021 verschoben.» Die bereits verkauften Tickets bleiben für das kommende Festival im 2021 gültig Die Käufer werden in den nächsten Wochen per E-Mail kontaktiert. (az)