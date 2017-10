«Ein Shop mit Parkplätzen vor dem Haus wirtschaftet besser. Punkt», sagte Mark Ineichen, Otto’s-Chef und Sohn des Firmengründers Otto Ineichen, vor knapp drei Wochen in einem Interview in der «Schweiz am Wochenende». Und dem wachsenden Online-Handel zum Trotz ist der 45-jährige Chef überzeugt, dass Einkaufen vor Ort ein Erlebnis ist und bleibt: «Die Kunden wollen an den Basar, sie wollen etwas erleben.»

Ein Erlebnis ist der Einkauf bei Otto’s auch in Brugg. In der älteren Liegenschaft an der Annerstrasse findet man seit 21 Jahren auf relativ kleinem Raum fast alles von Essiggurken über Parfüm bis zu Möbeln und Kleidern. Doch wirklich ideal ist der Standort in Brugg für den Detailhändler, der hier einen unbefristeten Vertrag hat, nicht. Vor der Filiale gibt es nur wenige Parkplätze und der Eingangsbereich sowie das Ladeninnere wirken nicht besonders attraktiv. Das soll sich ändern, wie Otto’s auf Nachfrage der AZ bestätigt.

40 Parkplätze vorausgesetzt

«Im Raum Brugg suchen wir seit längerem einen Ersatzstandort mit einer Verkaufsfläche von mindestens 1000 m2 mit zugehörigen Lager- und Sozialräumen», sagt Mark Ineichen. «Leider haben wir trotz intensiver Suche noch keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden.» Schwierig seien bei den Abklärungen meistens die vorausgesetzten 40 Parkplätze oder die mögliche Anlieferung mit einem Lastwagen von beinahe 19 Meter Länge gewesen.

Auch einen Umzug in den Brugger Neumarkt will Otto’s nicht ausschliessen. «Aber dieser hatte bis anhin keine ausreichend zusammenhängende Fläche frei», hält Mark Ineichen fest. Käme im Raum Brugg ein Neubau auf der grünen Wiese infrage? Dazu sagt der Firmeninhaber: «Wenn wir etwas Passendes finden, auf jeden Fall.»

Sieht Marktpotenzial in Brugg

Mark Ineichen ist vom Marktpotenzial in Brugg nach wie vor überzeugt. Zum heutigen Zeitpunkt könne Otto’s in Brugg jedoch seiner Kundschaft das Sortiment nur erschwert und mit viel gutem Willen anbieten.

Ineichen übernahm 2001 mit seinem jüngeren Bruder Rolf die Führung der Otto’s-Gruppe vom Vater. Dazu gehören 100 gleichnamige Discountfilialen sowie der Restpostenverkäufer Radikal und der Outdoor-Spezialist Sherpa. Zudem verkauft die Gruppe, die rund 2000 Personen beschäftigt, auch Autos (Otto’s Cars) und Skiausrüstungen. Gegründet wurde Otto’s vor 35 Jahren als Restpostenverwerter. Noch heute machen diese Produkte einen wichtigen Teil des Sortiments mit rund 70 000 Artikeln aus.