Von einer Riesenchance für die Ortsbürger sprachen an der Wintergmeind am Dienstagabend in der Turnhalle Freudenstein in Brugg sowohl Frau Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) als auch der Vorsitzende der Finanzkommission (Fiko) Willi Wengi (FDP). Das war dann aber auch schon die einzige Gemeinsamkeit beim Traktandum «Entwicklung Quartierzen­trum Weiermatt». Einen Bruttokredit in der Höhe von 105'000 Franken beantragte der Stadtrat dem Stimmvolk für die Grundlagenerarbeitung inklusive Machbarkeitsstudie.