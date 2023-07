Opferhilfe Nach Vorstoss der SP: Stadt Brugg bietet nun Informationen zu häuslicher Gewalt Traktandiert war das Postulat von SP-Einwohnerrätin Alexandra Dahinden zwar für die Sitzung vom 23. Juni, behandelt wurde es aus Zeitgründen aber nicht. Die Stadt hat das Begehren nun umgesetzt.

Häusliche Gewalt hat im Bezirk Brugg im Jahr 2022 zu 150 Polizeieinsätzen geführt. Symbolbild: Keystone/DPA/Jan-Philipp Strobel

Betroffene von häuslicher Gewalt sollen sich rasch und einfach über Beratungsstellen und deren Angebote, Schutzmassnahmen und Notunterkünfte informieren können. Am besten schon bevor die Situation eskaliert und es zu einem Polizeieinsatz kommt.

Alexandra Dahinden hat das Postulat im Namen der SP-Fraktion verfasst. Bild: zvg

Deshalb reichte Einwohnerrätin Alexandra Dahinden diesen Frühling in Brugg im Namen der SP-Fraktion ein entsprechendes Postulat ein. Sie beantragte, die Website der Sozialen Dienste Brugg so anzupassen, dass sich von häuslicher Gewalt Betroffene und Personen, die Gewalt ausüben, rasch informieren können. Der Stadtrat zeigte sich laut Traktandenliste für die Einwohnerratssitzung vom 23. Juni bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Aus Zeitgründen wurde das Thema zwar nicht behandelt, das Begehren aber am 28. Juni umgesetzt. Das schreibt die Stadt zur Freude der Postulantin auf ihrer Homepage.

Unter Soziale Dienste sind wichtige Botschaften zu häuslicher Gewalt aufgeführt. Etwa, dass jede Person – Kinder und Erwachsene – das Recht auf ein Leben ohne Gewalt hat. Verlinkt sind Beratungsstellen und Notunterkünfte. Zudem sind Informationen und Videos zum Thema in verschiedenen Sprachen – von Arabisch bis Tamil – zu finden.