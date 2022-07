Open-Air-Kino 14 Filme flimmern am Brugger Odeonair über die Leinwand – darunter einer, der zum allerersten Mal in der Schweiz gezeigt wird Das Kulturhaus Odeon führt vom 15. bis am 30. Juli zum fünften Mal ein Open-Air-Kino im Innenhof durch. In diesem Jahr gibt es eine eingeschränkte Platzzahl. Das ist der Grund.

Am Donnerstag spielt der Schweizer Film «Drii Winter». Frenetic Films

Sonne, Sonne und nochmals Sonne. Der Wetterbericht für das Wochenende zeigt für das Open-Air-Kino Odeonair beste Voraussetzungen. An diesem Freitag startet der Anlass des Kulturhaus Odeon Brugg in die nächste Runde: Insgesamt 14 Filme – unter anderem Klassiker, Trouvaillen, Vorpremieren und Hits der aktuellen Kinosaison – flimmern in den nächsten zwei Wochen über die Grossleinwand im «Odeon»-Innenhof. Bei schlechtem Wetter findet die Vorstellung im Kinosaal statt.

Es ist bereits die fünfte Ausgabe des Odeonair. Das Programm hätten sie in diesem Jahr zu zweit ausgesucht, erklärt Betriebsleiter Stephan Filati.

Der Film «Belfast» feierte 2021 seine Premiere und wird am Samstag am Odeonair zu sehen sein. zvg

Er und die stellvertretende Cinema-Leiterin Olivia Groenke stellten ein Repertoire aus aktuellen Filmen, Filmperlen aus den letzten 30 Jahren und einigen älteren Klassikern zusammen.

Grundsatz bei der Wahl sei die Eignung für eine Open-Air-Vorstellung gewesen: «Roadmovies, Musikfilme und Filme, die in der Natur spielen, eignen sich speziell gut für Vorstellungen unter freiem Himmel.»

Persönliches Highlight ist der Musikfilm «The Broken Circle»

Eröffnet wird das Odeonair am Freitagabend vom 99-minütigen Streifen «El buen patrón» (Der gute Chef). Dieser handelt vom Unternehmensleiter Blanco, dessen Firma in einer spanischen Provinzstadt Industriewagen herstellt.

Auftakt für das Odeonair: «El buen patrón». Youtube

Eine Kommission soll den Betrieb besuchen und entscheiden, ob er einen lokalen Preis für hervorragende Leistungen erhält – doch das Schicksal legt Blanco Steine in den Weg. Am Samstag spielt das Open-Air-Kino dann den Film «Belfast», am Sonntag «Presque».

Ein spezieller Höhepunkt des diesjährigen Programms ist laut Stephan Filati der Schweizer Film «Drii Winter». Dieser könne national zum allerersten Mal in Brugg gezeigt werden. Filati sagt:

«Es ist also die Schweizer Premiere des Films noch vor der Vorstellung am Filmfestival in Locarno im August und dem Schweizer Kinostart im September.»

«Drii Winter» habe bereits an der Berlinale, den Internationalen Filmfestspielen Berlin, für Furore gesorgt. Gezeigt wird der Film am Odeonair am kommenden Donnerstag, vor der Vorführung gibt es Livemusik von Evelyn und Kristina Brunner.

Erstmals in Brugg gezeigt: «Drii Winter». Youtube

Als persönliche Programmhighlights nennt Filati trotzdem zwei andere Filme: «Ich freue mich sehr auf den belgischen Musikfilm ‹The Broken Circle› und unseren Abschlussfilm ‹Little Miss Sunshine›.»

80 Liegestühle und 60 Stühle stehen für das Publikum bereit

Genau Zahlen zu den bisher verkauften Tickets gibt das «Odeon» auf Anfrage der AZ nicht bekannt. Der Vorverkauf laufe bisher aber sehr schön, verriet Stephan Filati am letzten Freitag.

«Little Miss Sunshine» erschien 2006. zvg

Klar ist, dass in diesem Jahr – so heisst es auf der Website des Kulturhauses – die Platzzahl sehr beschränkt ist. 80 Liegestühle und 60 Stühle können vor der Leinwand eingenommen werden. Der Betriebsleiter sagt dazu:

«Die eingeschränkte Platzzahl hat mit der Baustelle vom Umbau Neumarkt 2 zu tun, der nach wie vor nicht abgeschlossen ist.»

Dafür darf sich das Publikum auf Neuerungen bei der Technik freuen: «Wir haben dieses Jahr einen neuen, sehr lichtstarken Projektor in Betrieb.» Es sei also für ausgezeichnete Bild- und Tonqualität gesorgt.