Online Gitarre lernen: Brugger Musiklehrer unterrichtet Schüler per Video

Inzwischen hat sich Pascal Ammann mit der Situation, welche die Coronakrise mit sich brachte, einigermassen arrangiert. Der Gitarrenlehrer unterrichtet seine Schülerinnen und Schüler per Video und per Audiodateien. Er gibt aber zu, dass der Lockdown bei ihm zuerst zu einer Art Schockstarre geführt hat. «Niemand wusste so recht, wie mit der Situation umzugehen ist», sagt er. «An unserer Musikschule waren die Lehrpersonen frei, wie sie weiterfahren wollen.»

Entsprechend war der Brugger, der an der Musikschule Region Baden unterrichtet, die ersten Tage damit beschäftigt herauszufinden, wie er den Gitarrenunterricht irgendwie weiterführen kann. In einem Rundmail informierte er dann über sein Angebot, den Musikunterricht per Video weiter anzubieten. Rund die Hälfte seiner Gitarrenschüler hat sich dafür entschieden.

Zu Beginn sei es etwas chaotisch gewesen, bis sich alle eingerichtet hatten, nun aber «funktioniert’s den Umständen entsprechend gut», sagt Pascal Ammann. Aber die soziale Komponente fehle natürlich komplett und schwieriger sei es auch, den Schülern die Griffe zu zeigen, vor allem den Anfängern. Häufig seien die Eltern daher beim Unterricht dabei.

Zusammenspielen per Video funkioniert nicht

Obwohl der normale Unterricht derzeit nicht möglich ist, zeigt sich bei den jungen Gitarristen ein positiver Nebeneffekt des Lockdowns: «Bei einigen merke ich, dass sie mehr Zeit haben zu üben. Sie machen entsprechend gute Fortschritte», sagt Pascal Ammann. Was per Video leider aufgrund der leichten Verzögerung nicht funktioniere, ist das Zusammenspiel. Um das zu lösen, lässt sich Pascal Ammann von den Schülern Audiodateien schicken. Diese schneidet er dann beispielsweise zu einem Duett zusammen und schickt dieses den Schülern zurück.

Der 28-jährige Musiker ist während des Lockdowns noch umgezogen. «Ich bin privilegiert, weil ich nun Zugang zu einem Garten habe», sagt er. Ansonsten bleibt er möglichst zu Hause. Der Vorteil: Er hat Zeit, sich in seinem neuen Zuhause einzugewöhnen. Zudem verabredet er sich via Skype mit seinen Freunden, um hin und wieder virtuell gemeinsam ein Bier zu trinken und miteinander zu reden. Das alles hilft ihm, die Coronakrise zu bewältigen. An den Wochenenden steigt er gerne ins Auto, fährt zu seinen kleinen Waldhäuschen im Jura und renoviert diese. «Dort sind die Gedanken weniger beim Thema Coronavirus», sagt er. Zuhause werde er ständig daran erinnert, weil sich da nun der Arbeitsort befindet.

Seine Sorge gilt der Musikbranche, die wohl noch lange unter der Coronakrise leiden dürfte. Er sorgt sich aber auch um den Instrumentalunterricht an den Schulen. Denn: «Weil keine Musikwerkstätten durchgeführt werden können, werden die Kinder auf speziellere Instrumente wie das Fagott gar nicht aufmerksam», erklärt Ammann. «Das könnte dazu führen, dass diese Instrumentallehrpersonen nach der Krise eine grössere Lohneinbusse in Kauf nehmen müssen.»