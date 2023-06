Oldtimer Amag Classic in Schinznach-Bad startet mit Fahrversuchen Die Zweigstelle der Amag-Gruppe erprobt seit einigen Tagen synthetische Treibstoffe im Betrieb in ausgewählten Oldtimern. Dies geschieht im Rahmen einer Untersuchung der Eidgenössischen Material- und Technologieforschungsanstalt in Zusammenarbeit mit der Amag-Gruppe.

CO 2 -Reduktion ist zurzeit ein grosses Thema. Auch Oldtimer sind davon nicht ausgenommen. Bild: zvg

«Für den Bestandsfuhrpark und so auch für alle historischen Fahrzeuge in der Schweiz sind synthetische, das heisst künstlich hergestellte, Treibstoffe aus mit regenerativen Energien hergestelltem Wasserstoff und Kohlendioxid in der Theorie die naheliegende Lösung zur CO 2 -Reduktion», schreibt die Amag-Gruppe. «Doch sind alte Technik und neue Treibstoffe kompatibel? Dieser Frage geht eine Untersuchung der Eidgenössischen Material- und Technologieforschungsanstalt Empa in Zusammenarbeit mit der Amag-Gruppe nach.»

In verschiedenen Versuchsreihen würden sowohl die Verträglichkeit von synthetischen Treibstoffen mit den Materialien und Komponenten in Oldtimern, das Verhalten der sich typischerweise nur sporadisch im Einsatz stehenden Oldtimermotoren bei der Verwendung von synthetischen Treibstoffen wie auch die Abgasemissionen untersucht. «Seit einigen Tagen erproben die Experten der Amag Classic in Schinznach-Bad nun synthetische Treibstoffe im Betrieb in ausgewählten Fahrzeugen.»

Nach einer vorgängig durchgeführten Material- und Verträglichkeitsprüfung von relevanten Fahrzeugkomponenten zwischen Tank und Einspritzung respektive Vergasern sollen die aktuellen Fahrversuche nun zeigen, wie sich synthetische Treibstoffe im Realbetrieb verhalten. Realbetrieb bei Oldtimern heisst, dass die Fahrzeuge einmal gefahren und danach wieder weggestellt werden, um dann das nächste Mal bei schönem Wetter gefahren zu werden.

Beitrag zur Senkung der CO 2 -Emissionen

«Die bereits durchgeführten Materialverträglichkeitsprüfungen haben keine besonderen Auffälligkeiten gezeigt, was als Entscheidungsgrundlage für den Start von Fahrtests wichtig war», heisst es in der Mitteilung. Die Testergebnisse würden derzeit noch detailliert ausgewertet. Gleichzeitig mit den Probefahrten werde auch geprüft, ob sich der Einsatz von synthetischen Treibstoffen erwartungsgemäss auf das verwendete Motorenöl auswirke. Die Firma Motorex habe bereits vor den realen Fahrversuchen entsprechende Vorabklärungen getroffen. Gegen Ende der Versuchsreihe würden Leistungs- und Abgasmessungen die Versuchsanordnung abschliessen.

Die Untersuchung geht der Frage nach, ob alte Technik und neue Treibstoffe kompatibel sind. Bild: zvg

«Die Empa forscht an neuen Verfahren für die Herstellung synthetischer Energieträger und Treibstoffe.»

Der für die Untersuchungen Verantwortliche Christian Bach sagt: «Theoretisch spricht nichts dagegen, dass ältere Autos mit dem neuen Treibstoff langfristig betrieben werden können, die ersten Ergebnisse stützen diese Hypothese. Doch ohne saubere Abklärungen dazu würde wohl kaum ein Sammler synthetische Treibstoffe in den zum Teil teuren Fahrzeugen einsetzen.»