Karin Müri ist 29 Jahre alt und mit einer zerebralen Bewegungsstörung auf die Welt gekommen. Hans-Jürgen Kröning ist 52 Jahre alt und sitzt seit 2013 im Rollstuhl. Wegen eines Verkehrsunfalls – er war als Fussgänger unterwegs – ist er heute Tetraplegiker. Zwei unterschiedliche Schicksale, zwei verschiedene Gründe, warum jemand im Rollstuhl sitzt. Eines aber haben Karin Müri und Hans-Jürgen Kröning gemeinsam: Sie nutzen fleissig das Angebot des Vereins Rollstuhlfahrdienst Region Brugg.

Karin Müri wohnt in Schinznach-Dorf bei ihrer Mutter. Sie braucht Hilfe im Alltag, beispielsweise beim Duschen oder beim Aufstehen. «Sobald ich im Rollstuhl sitze, komme ich eigentlich ganz gut klar.» Um zu ihrer Arbeitsstelle in Dättwil zu gelangen, nimmt sie den Rollstuhlfahrdienst in Anspruch, dreimal pro Woche. Lange macht das Karin Müri aber nicht mehr – weil die IV die Wegkosten nicht bezahlt, wenn der Lohn geringer ist als die Kosten für die Fahrt.

Darum will sich Karin Müri nun selbstständig machen, als Autorin. Sie hat bereits einen Gedichtband veröffentlicht, weitere sollen folgen (www.gedichte-welt.ch). Um auch in der Freizeit mobil zu sein, hofft sie, dass ihre Familie bald wieder ein Auto zur Verfügung hat, in dem auch sie mitfahren kann.