Offener Brief Pfarrerin Bettina Badenhorst verabschiedet sich von Brugg: «Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus…» Da die reformierte Pfarrerin in den letzten Monaten krankgeschrieben war, fand kein Abschiedsgottesdienst statt. Deshalb blickt Bettina Badenhorst in einem persönlichen Schreiben auf die letzten sieben Jahre im Prophetenstädtchen zurück und sagt den Bruggern Adieu.

Pfarrerin Bettina Badenhorst ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen und hat dort studiert. 2005 kam sie in die Schweiz.

Die Pfarrstelle von Bettina Badenhorst in Brugg ist vakant. Auf Fragen der AZ zur Nachfolgeregelung wollte die Reformierte Kirchgemeinde Brugg noch keine Antworten geben. Kirchenpflegepräsidentin Trudy Walter teilte lediglich mit: «Die Kirchenpflege wird an der Kirchgemeindeversammlung am Sonntag, 14. November, um 11 Uhr über das weitere Vorgehen informieren. Zurzeit überbrücken wir die Lücke mit Stellvertretungen.»

Zur Erinnerung: Anfang September teilte die Reformierte Kirchgemeinde den Amtsrücktritt von Pfarrerin Bettina Badenhorst mit. Bis zum Rücktritt Ende Oktober war Badenhorst, die sieben Jahre lang das Pfarramt bekleidete, offiziell krankgeschrieben. Darum konnte laut der Kirchgemeinde auch kein Abschiedsgottesdienst stattfinden. Am 26. September wurde Badenhorst als neue Pfarrerin (100%-Pensum) der Reformierten Kirchgemeinde Stadlerberg ZH gewählt. Die neue Stelle hat sie bereits angetreten. In einem offenen Brief schreibt sie:

Liebe Brugerinnen, liebe Brugger

Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen für gut sieben Jahre die Pfarrerin der Stadtkirche, Ihre Pfarrerin in Brugg sein zu dürfen. Dieses Städtchen an der Aare wurde bald mein neues zu Hause. Fröhliches, Intensives, Kniffliges und Erstaunliches erlebte ich hier mit Ihnen und mit Euch. Ganz so, wie eine gute Mischung für ein erfülltes Leben sein sollte. Und dafür bin ich sehr dankbar.

Kreatives und Buntes gab es über mein Wirken zu lesen, das ist schön. Grundlegend habe ich einen klaren Auftrag, nämlich das Evangelium den Menschen zu verkünden auch neben der Predigt am Sonntag. Und untrennbar damit verbunden ist, sich einem Menschen zuzuwenden, ihn zu sehen und zu begleiten in unterschiedlichsten Situationen des Lebens, das ist anspruchsvoll und das ist die Aufgabe. Und beides macht die Arbeit als Pfarrerin so besonders für mich.

Und wissen Sie, ich finde bis heute das Suchen nach der Perle, also der Botschaft im biblischen Text, eine aufregende und anspornende Sache.

Was haben wir so alles entdeckt, verstanden, neu gesehen. Oft gab es Gespräche nach dem Gottesdienst in denen es dann zur Sache ging. Und so soll es doch sein, dass eine Predigt anregt, aufregt, manchmal ärgert und uns wach macht – alles Reaktionen von Lebendigkeit. So manches Mal gaben mir Ihre Anmerkungen, Fragen und auch Kritiken wieder neuen Stoff für weitere Predigten. Vielen Dank!

So, wie die Aare mal ruhiger und mal kräftiger hinunterrauscht, so erlebte ich auch meine Zeit in Brugg: erfrischend, belebend nie langweilig und oft sehr bereichernd. Doch wenn sich die Arbeitsbedingungen zu Ungunsten des freien und der Gemeinde zugewandten Arbeitens ändern, wenn mit Druck und Machtspielen agiert wird, dann wird es ungesund. Sie haben es vielleicht über die letzten Monate, ja Jahre mitbekommen.

Mit diesen geliehenen Worten, die mir aus dem Herzen sprechen, sage ich Adieu:

Ich danke allen, die meine Träume belächelt haben;

Sie haben meine Fantasie beflügelt. Ich danke allen, die mich in ihr Schema pressen wollten;

Sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt. Ich danke allen, die mich belogen haben;

Sie haben mir die Kraft der Wahrheit gezeigt. Ich danke allen, die nicht an mich geglaubt haben;

Sie haben mir zugemutet, Berge zu versetzen. Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben;

Sie haben meinen Mut geweckt. Ich danke allen, die mich verlassen haben;

Sie haben mir Raum gegeben für Neues. Ich danke allen, die mich verraten und missbraucht haben;

Sie haben mich wachsam werden lassen. Ich danke allen, die mich verletzt haben;

Sie haben mich gelehrt, im Schmerz zu wachsen. Ich danke allen, die meinen Frieden gestört haben;

Sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten. Vor allem aber danke ich all jenen,

die mich lieben, so wie ich bin;

Sie geben mir die Kraft zum Leben!

So gehe ich aus Ihrem Städtele hinaus und lasse all die unwürdigen Ereignisse in der Kirchenpflege hinter mir. Was für eine Befreiung! Was ich aber mitnehme sind unsere Erlebnisse und Begegnungen, diese bewahre wie einen Schatz in meinem Herzen.

Adieu und vielleicht auf ein Wiedersehen in meinem offenen Pfarrhaus und in einem Gottesdienst.

Pfarrerin Bettina Badenhorst