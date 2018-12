Auch Jürgs drei Jahre jüngere Schwester Anja, die als Projektleiterin Natur & Landschaft auf der Geschäftsstelle des Juraparks Aargau arbeitet, liegt das Offene Salzhaus sehr am Herzen. Initiiert wurde der Anlass vor vielen Jahren von Claudia Bauer und Margrit Bötschi.

Heiligabend verbringt er nach wie vor im Offenen Salzhaus. Doch einige seiner Freunde stehen ihm nun bereits am Nachmittag zur Seite, wenn er in der Militärküche in der Hofstatt die grosse Kochkelle schwingt und 100 Portionen Gerstensuppe zubereitet. Dieses Jahr wird es dank dieser Hilfe zusätzlich eine vegane Variante geben.

Als Jürg Trachsel noch ein Teenager war, konnte er es jeweils an Heiligabend kaum erwarten, bis seine Freunde zu später Stunde nach dem Familienfest zu Hause noch im Offenen Salzhaus in Brugg vorbeischauten. Mittlerweile ist Jürg Trachsel 32 Jahre alt und arbeitet am Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos.

Nur ein einziges Mal musste Anja Trachsel seither an Heiligabend passen, als sie während der Kantizeit an Weihnachten für ein Austauschjahr in den USA weilte. Anjas immer anspruchsvollere Ängeli- oder Schäfchen-Schnitzeljagden im und um das Brugger Salzhaus sind legendär und werden von den Kindern jeweils sehnlichst erwartet.

Bis zu 20 Weihnachtsbäume

Voller Vorfreude erzählen die beiden erwachsenen Kinder von Heinz und Katharina Trachsel von diesem unkomplizierten Rahmen an Heiligabend. Sie seien mittlerweile ein gut eingespieltes Team, das von den befreundeten Familien Eicher-Itin, Schnyder und Vögeli-Krebs tatkräftig unterstützt wird, sagt Anja.

Damit sie den grossen Raum im Salzhaus weihnachtlich schmücken können, schenkt ihnen der Kiwanis Club Brugg die überzähligen Tannen vom Weihnachtsbaumverkauf. Waren zu Beginn jeweils Weihnachtskugeln und Kerzenhalter noch knapp, so hat sich bei Trachsels seither dank Geschenkgaben von Bekannten und Freunden einiges an Weihnachtsutensilien angesammelt. «Das Material und die Farbenvielfalt laden auch zum Experimentieren ein», sagt Anja.

Mit dem Schmücken der bis zu 20 Weihnachtsbäume ist das Team am 24. Dezember fast den ganzen Vormittag beschäftigt. Alle sind dankbar, dass die Stadt Brugg das Salzhaus an diesem Tag kostenlos zur Verfügung stellt. Die Anwesenheit von zwei Mitgliedern der Feuerwehr Brugg ermöglicht zudem das Brennen von Wachskerzen an den Tannen.

Das Tor zum Salzhaus ist das 24. Türchen des Adventskalenders in der Brugger Altstadt und wird um 18 Uhr geöffnet. Wie der Name sagt, steht das Salzhaus anschliessend für alle offen. Egal ob alleine oder in Begleitung zu einem Tee, einer Suppe oder einem Schwatz. Es gibt eine Kollekte.

Wer Lust hat, bringt ein Instrument, eine Geschichte oder ein Dessert mit. Erwartet wird nichts. «Wir bieten einen dekorierten Raum, in dem sich alle unabhängig von Herkunft oder Religion willkommen fühlen sollen», fährt Jürg fort. Unter den Besuchern gibt es viele Stammgäste und solche, die einfach schnell auf einen Kaffee kommen.

«Wenig Stress, grosse Wirkung»

«In der Zwischenzeit sind auch einige meiner engsten Freunde nicht mehr so stark an ihre familiären Traditionen gebunden und kommen im Salzhaus vorbei», ergänzt Anja. Aus ihrer Sicht wird das Offene Salzhaus von Jahr zu Jahr familiärer und heimeliger. Einige Familien erledigen auch den Geschenkaustausch im Salzhaus. Das Lokal bietet genügend Ecken, um sich dafür zurückzuziehen. Die Kinder geniessen es grundsätzlich, sich auch frei auf der Bühne bewegen zu können.

Spontan helfen die letzten Gäste am Schluss beim Aufräumen. Meistens so gegen 4 Uhr morgens fallen dann auch Jürg und Anja müde, aber sehr zufrieden ins Bett. «Wenig Stress, grosse Wirkung: Das ist unser Heiligabend», sagt Jürg und strahlt. «Gäbe es diesen weihnachtlichen Rahmen nicht schon, man müsste ihn unverzüglich erfinden.»