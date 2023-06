Öffentlicher Verkehr Verbesserte Anschlussmöglichkeiten und 30-Minuten-Takt: Diese Änderungen stehen in Brugg an In einer Vernehmlassung zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 stehen sechs Änderungen im Busbetrieb im Bezirk Brugg an. Welche Strecken davon profitieren.

Auf einigen Busstrecken in der Region Brugg wird es ab dem Fahrplanwechsel Verbesserungen geben. Bild: Michael Hunziker

Wie einer Vernehmlassung des Bundesamts für Verkehr (BAV) zu entnehmen ist, wird der Fahrplanwechsel vom 10. Dezember 2023 auch im Bezirk Brugg Änderungen mit sich bringen. Insgesamt sind sechs Busstrecken in der Region von den Neuerungen betroffen.

Von Montag bis Freitag gilt auf der Busstrecke Brugg–Bad Zurzach (Linie 360) jeweils am Nachmittag neu durchgehend der 30-Minuten-Takt. Ebenfalls alle 30 Minuten wird der Bus auch am Samstag auf der Strecke Brugg–Unterwindisch (Linie 361) verkehren.

Strecke nach Thalheim bekommt zusätzlichen Kurs

Unter der Woche und am Samstag wird man zukünftig zudem länger ins Schenkenbergertal reisen können. Von Brugg nach Thalheim (Linie 371) wird es einen zusätzlichen Spätkurs um 0.05 Uhr ab dem Bahnhof Brugg geben.

Mit der Inbetriebnahme des Bushofs in Wildegg – die Umbauarbeiten sollen laut SBB etappenweise bis Januar 2024 abgeschlossen sein – werde sich die Anschlusssituation von und nach den Zügen verbessern. Dies betrifft unter anderem auch die Buslinie von Wildegg über Auenstein bis nach Schinznach (Linie 379), wie in der Vernehmlassung des BAV aufgeführt wird.

Verbesserte Anschlussverbindungen an die S11

Auch die Anschlüsse vom Bahnhof Brugg über Birmenstorf von und auf die S11 (von Aarau nach Zürich und Winterthur – wird neu auch durchgehend im 30-Minuten-Takt verkehren) am Bahnhof Mellingen Heitersberg sollen mit dem Fahrplanwechsel verbessert werden. Die Busse der Linie 362 verkehren neu durchgehend von Montag bis Freitag im Halbstundentakt. Dies bis zirka 20 Uhr.

Eine letzte Änderung wird es auf der Strecke Brugg–Wildischachen–Bad Schinznach (Linie 368) geben: An Samstagen gilt auf dem Abschnitt Brugg Bahnhof bis Bodenackerstrasse neu der 30-Minuten-Takt für die Busse. Am Vormittag gilt dies in Fahrtrichtung Zentrum und am Nachmittag in Richtung Westquartier.