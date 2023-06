Öffentlicher Verkehr Überparteiliches Postulat fordert in Brugg die Einführung eines Stadtbusses Einwohnerratsmitglieder aus sechs Parteien fordern den Stadtrat – auch im Hinblick auf eine mögliche Fusion mit der Gemeinde Villnachern – in ihrem Vorstoss auf, Busverbindungen zwischen den einzelnen Ortsteilen ohne Umsteigen zu ermöglichen.

Vom Bahnhof Brugg fährt der Bus nach Schinznach-Bad derzeit nur bis zum Kurzentrum. Bild: Claudio Thoma

Sechs von sieben Parteien, die im Brugger Einwohnerrat vertreten sind, beteiligen sich an diesem Postulat. Einzig die SVP ist nicht dabei. Als Postulantin und Postulanten regen Angelika Curti (Mitte), Reto Bertschi (SP), Markus Lang (GLP), Ruedi Füchslin (FDP), Elias Gerber (EVP) und Björn Bürkler (Grüne) eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs auf dem Stadtgebiet von Lauffohr bis Schinznach-Bad und Umiken an.

Durch die per 1. Januar 2022 erfolgte Fusion von Brugg mit Schinznach-Bad und der geplanten Fusion mit Villnachern per 1. Januar 2026 sei das Stadtgebiet stark erweitert worden, schreiben die sechs Einwohnerratsmitglieder in ihrem Postulat und fügen an: «Um die Bevölkerung in den neuen Stadtteilen besser an die Kernstadt anbinden zu können, ist eine effiziente Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr unabdingbar.»

Mehr Haltestellen in Richtung Holderbank

Der Stadtteil Schinznach-Bad sei zwar mit der SBB an die Kernstadt Brugg angeschlossen, doch einerseits liege der Bahnhof Schinznach-Bad unterhalb des Wohngebiets, was besonders für ältere und gebrechliche Menschen ungünstig sei, hält die Gruppe als Begründung in ihrem Vorstoss fest. Anderseits verkehre das Postauto vom Bahnhof Brugg nur bis zum Kurzentrum in Schinznach-Bad.

Der Bahnhof Schinznach-Bad befindet sich am Rand des Siedlungsgebiets. Bild: Maja Reznicek

Sowohl der Bahnhof als auch das Kurzentrum lägen aber ausserhalb des Dorfzentrums. Die sechs Einwohnerratsmitglieder sind deshalb überzeugt: «Es braucht mehr Haltestellen, vor allem in Richtung Holderbank.» Die Bevölkerung von Schinznach-Bad habe in einem Partizipationsverfahren eine bessere Anbindung mit dem ÖV gewünscht.

Um auch die Verbindung mit Villnachern zu ermöglichen, bestehe beispielsweise die Möglichkeit, einen Rundkurs anzubieten (Bahnhof Brugg – Wildischachen – Kurzentrum – Bahnhof Schinznach-Bad – Schulhaus/Volg – Villnachern – Umiken – Bahnhof Brugg).

Erster Vorstoss nach Bevölkerungsaustausch

Abschliessend heisst es im Postulat: «Ein gut ausgebautes ÖV-Netz senkt die mentale Hürde, Bus und Bahn zu nutzen, weil das Erreichen des Ziels nicht mehr mit genauem Planen und langem Warten an der Haltestelle verbunden ist.» Mit den geplanten und absehbaren weiteren baulichen Verdichtungen in der Region Brugg und einhergehendem Bevölkerungswachstum müsse entsprechend ein kurz getaktetes und zuverlässiges ÖV-System bereitstehen.

Rund 50 Personen folgten am 21. Januar 2023 in Schinznach-Bad dem Aufruf der Vorbereitungsgruppe zum Austausch über Projekte von Mobilität bis Kultur. Bild: Carla Honold

Wie Reto Bertschi sagt, ist dieses Postulat das erste konkrete Resultat des Austausches von Brugger Politikerinnen und Politiker mit der Bevölkerung von Schinznach-Bad. Denn seit dem Wegzug von Esther Graf ist der jüngste Ortsteil nicht mehr im Stadtparlament vertreten.