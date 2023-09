Oberstufe Schenkenbergertal «Am Ende der Lehrzeit muss man die Namen von 500 Pflanzen kennen»: Lehrlinge erzählen Schülern am Berufswahlmorgen von ihrer Arbeit Der 1. September steht für Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal ganz im Zeichen der Zukunft. An einer Podiumsveranstaltung, einem Workshop und mit dem Besuch der Schenkenberger Gewerbeausstellung erfahren sie mehr über die Berufswelt.

Die Lehrlinge beantworten an der Podiumsveranstaltung verschiedene Fragen. Bild: Ina Wiedenmann

«Wer weiss schon, was er einmal werden will?», fragt Oliver Wagner, Programmleiter von Radio Argovia, am Freitag, 1. September, die rund

200 Schülerinnen und Schüler in der Mehrzweckhalle Schinznach-Dorf. Nur zögerlich strecken einige unter ihnen ihre Hand nach oben. Die meisten lassen sie allerdings unten, da sie noch unentschlossen sind. Berufswahl scheint für viele junge Menschen eine riesige Herausforderung.

Daher organisierte Christina Christen zusammen mit ihren Schulleiterkolleginnen Christa Jäggi und Kathrin Hartmann einen informativen Berufswahlmorgen mit einem Workshop der Berufsberatung ask! und einer Podiumsveranstaltung für Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal. An der Schenkenberger Gewerbeausstellung (Schega) am Wochenende können die Jugendlichen dann erste persönliche Kontakte knüpfen.

Fünf Lehrverantwortliche und sechs Lehrlinge informieren

Beim Podium präsentieren sich das Bauunternehmen Treier AG, die Amag Schinznach-Bad, die Raiffeisenbank Aare-Reuss, die Gärtnerei Zulauf und die Theo Wernli AG. Fünf Lehrverantwortliche und sechs Lehrlinge – Maurer/in, Automobilfachmann/frau, Carrosserielackierer/in, Kaufmann/frau, Gärtner/in und Schreiner/in – stellen sich den Fragen von Oliver Wagner.

«Ich lerne den Beruf des Maurers, weil ich gerne draussen bin und mit den Händen arbeite. Ich finde es schön, wenn man am Abend sieht, was man gemacht hat», erzählt Lehrling Shayen dem Moderator. Sein Ausbildungsverantwortlicher Roman Wernli von der Treier AG sucht auch im kommenden Jahr wieder Lehrlinge, die gerne draussen arbeiten, ein räumliches Vorstellungsvermögen haben und gut in Mathematik sind.

Rund 200 Schülerinnen und Schüler sind in der Mehrzweckhalle in Schinznach-Dorf zugegen. Bild: Ina Wiedenmann

Nina lernt bei Amag Schinznach-Bad Carrosserielackiererin und mag Farben. «Bei dem Beruf ist wichtig, dass es dir nichts ausmacht, dich schmutzig zu machen, und dass du dich konzentrieren kannst, damit nachher das Ergebnis stimmt», fügt sie selbstbewusst hinzu. «Ich habe Spass und Freude an der Technik, repariere gerne und kann auch Räder wechseln», beschreibt Amag-Lehrling Ryan seine Leidenschaft für den Beruf des Automobilfachmanns.

Teufelsknoten erfordert handwerkliches Geschick

Ein Kaufmann arbeitet viel am Computer und muss gut mit Menschen umgehen können, da jeder Kunde anders ist, erklärt der KV-Lehrling der Raiffeisenbank Aare-Reuss. «Eine KV-Lehre ist eine sehr solide Ausbildung und für alle zu empfehlen, die ein gutes Sekundarschulzeugnis mitbringen und ein Flair für Zahlen haben», so die Ausbildungsverantwortliche.

Jonathan lernt Gärtner, Fachrichtung Baumschule, bei der Gärtnerei Zulauf. Vor den Augen der Podiumsbesucher veredelt er zwei Zweige, damit ein Baum wieder mehr Früchte trägt. Mutig greift Jonathan zu einem scharfen Werkzeug und legt los. «Ein Gärtnerlehrling muss nicht nur handwerklich geschickt sein und die Natur mögen, sondern am Ende der Lehrzeit auch die Namen von 500 Pflanzen kennen – auf Deutsch und Latein», so Christian Zulauf, sein Lehrverantwortlicher.

Gärtnerlehrling Jonathan (links) zeigt Oliver Wagner und den Schülerinnen und Schülern, wie man Zweige veredelt. Bild: Ina Wiedenmann

Lehrling Alexandra und Geschäftsführer Beni Wernli zeigen einen Teufelsknoten, eine Art dreidimensionales Holzpuzzle, für dessen Herstellung präzises handwerkliches Geschick und klares Vorstellungsvermögen nötig sind. Alexandra sagt:

«In der Schule ging ich gerne in den Werkunterricht, und beim Schnuppern habe ich erkannt, dass Schreinerin der richtige Beruf für mich ist.»

Moderator Oliver Wagner möchte von den Lehrlingen noch wissen, in welchem Beruf man am meisten Kraft braucht, in welchem Deutsch und Mathematik am wichtigsten sind, in welchem man am meisten verdient, in welchem man am häufigsten draussen ist und in welchem man die meisten Hausaufgaben in der Berufsschule hat. Egal, welcher Beruf auf welche Frage das Rennen macht, wichtig ist doch, dass man als junger Mensch Interesse und Freude für einen Beruf verspürt. Dann ist er auch der richtige.

Die Schega erwartet die Schülerinnen und Schüler mit weiteren Lehrberufen und macht ihnen den persönlichen Kontakt zur Berufswelt leicht. Sie dürfen sogar eine Stunde vor der Eröffnung die Ausstellung besuchen.