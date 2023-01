Oberflachs Sich auf Bananen zur Ruhe setzen oder barfuss über den Barfüsserplatz laufen: Wie dieser Turnverein zu einer Familie wurde Am Sonntag findet zum fünften Mal der Sternmarsch des Kreisturnverbandes Brugg in Oberflachs statt. Vor diesem Anlass erzählen drei Turner über die Bedeutung des Turnvereins Oberflachs und von vergangenen Erlebnissen.

Urs Käser (von links), Fritz Süess und Kurt Hoffmann turnen in der Seniorengruppe Oberflachs mit. Noah Merz

Der Turnverein ist ein Herzstück des rund 500-Seelen-Dorfs Oberflachs. So zumindest erzählen es Urs Käser, Kurt Hoffmann und Fritz Süess. Die drei Turner sind seit über 65 Jahren im Verein und derzeit in der Seniorengruppe aktiv. Bereits als 16-Jährige sind sie dem Turnverein beigetreten: «Wir hatten in dieser Zeit keine anderen Beschäftigungen. Das Freizeitangebot war recht dürftig», sagt Hoffmann.

Oftmals mussten daher die Teenager ihre Eltern beim Pflegen des eigenen Rebanbaus unterstützten. «Andere Möglichkeiten hatten wir ohnehin nicht», erzählt Käser. Begrüssenswert waren demnach die Dienstag- und Freitagabende. Regelmässig traf sich dabei die Dorfjugend in der Turnhalle, um zu turnen. Derweil hatte man wenigstens zwei Stunden Ruhe von zu Hause, entsinnt sich Käser.

Bananen dienten als guter Erholungsplatz

Schliesslich wuchs die Mitgliederzahl stetig an und mit gerade mal 19 Jahren wurde Kurt Hoffmann Vereinspräsident. Ein Jahr zuvor erlebte Urs Käser sein erstes Highlight. «Es war eindrücklich, am Eidgenössischen Turnfest 1959 in Basel teilzunehmen. Vor allem blieb mir die Heimreise in Erinnerung, als wir in tiefer Nacht auf den Bus warteten und uns auf einem Marktstand – irrtümlich auf Bananen – erholten.» Auch Süess erinnert sich an ein Erlebnis auf dem Barfüsserplatz in Basel. «Wir zogen unsere Schuhe aus und liefen barfuss über den Platz.»

Der Männer- und Frauenturnverein Oberflachs 2022 an einem Turnfest. zvg

Entgegen den amüsanten Eskapaden bekamen die Resultate an Turnieren und Turnfesten, insbesondere beim Faustball, eine grosse Bedeutung. Unter Käser und Süess holte die 1948 gegründete Männerriege in den 80er- und 90er-Jahren den dritten Rang am Eidgenössischen Turnfest in Winterthur und wurde siebenmal Aargauer-Meister. «Wir trainierten sogar am Sonntag, wobei dies eigentlich ein trainingsfreier Tag war. Unsere Frauen hatten ziemlich Mühe, dass wir zwischen Juni und Juli jeden zweiten Samstag an Turnieren unterwegs waren», sagt Käser.

Ein Catering-Service für die Ankunft von Irène Kälin

Während des Gesprächs in der Turnhalle Oberflachs wird einem deutlich, mit wie viel Freude und zugleich Nostalgie die drei 81-Jährigen auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicken. Wiederholt betonen sie, dass sie sich nicht von den anderen Mitgliedern hervorheben möchten, nur, weil sie am längsten dabei sind. Man merkt: Aus dem Turnverein wurde eine enge Turnerfamilie.

Irène Kälin am 1. Juni 2022 in Oberflachs. Alex Spichale

Das zeigt sich nicht nur an den traditionellen Besuchen im Restaurant Linde in Oberflachs unmittelbar nach den Turnstunden. Auch viele Anlässe organisiert der Verein von der Jugendriege bis zur Seniorengruppe gemeinsam. Schliesslich übernahmen sie den Catering-Service für 600 bis 700 Personen beim letztjährigen Besuch von der in Oberflachs wohnhaften damaligen Nationalratspräsidentin Irène Kälin. Ausserdem organisieren sie jährlich einen Turnerabend und bewirtschaften in jedem zweiten Jahr eine Festbeiz am Räbfest oder an der 1.-August-Feier.

Am Sonntag, 22. Januar, findet zudem in Oberflachs zum fünften Mal seit dem Bestehen der Sternmarsch des Kreisturnverbands Brugg statt. Währenddessen laufen von allen Richtungen Männerriegen und Seniorengruppen aus regionalen Turnvereinen in das Dorf ein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und Austauschen von Anekdoten wird Irène Kälin von ihrem Präsidialjahr in Bern erzählen. Begleitet wird der Nachmittag auch von einem Zauberer und der Musikgesellschaft Schinznach-Dorf.

Von der Jugendriege bis zur Seniorengruppe verbringt man an Anlässen gemeinsam Zeit. zvg

Gegenwärtig freuen sich die drei Turner wie beim ersten Mal auf den Anlass. Auch darum, weil sie dadurch lebenslange Freundschaften gewonnen haben.