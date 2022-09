Oberflachs Nachfolgelösung für Metzgerei Suter und Dorfladen gefunden: Betreiber blicken auf über 30 Jahre Geschäftstätigkeit zurück Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gestaltet sich für viele Metzgereibesitzende schwierig. Dem Ehepaar Suter ist dies jedoch geglückt.

Um die Metzgerei und den Dorfladen erfolgreich zu führen, braucht es viel Herzblut, ist sich das Ehepaar Suter einig. Deborah Bläuer

Nach über 30 Jahren werden Jacqueline und Walter Suter ihre Geschäfte in Oberflachs verkaufen. Dass die neuen Besitzer, Fabian und Karin Zöbel, Inhaber des in Tegerfelden beheimateten Viehhandelsunternehmens Carnex AG, die Metzgerei samt Dorfladen weiterführen, ist keine Selbstverständlichkeit.

Viele Fleischfachgeschäfte müssten ihre Tore für immer schliessen, weil keine Nachfolgerinnen oder Nachfolger gefunden werden. Ursache sei, dass zu wenige Leute den Metzgerberuf erlernen, geschweige denn selbst ein Unternehmen führen wollen, erklärt Walter Suter. Auch er hatte als Jugendlicher überhaupt nicht im Sinn, Metzger zu werden. Schliesslich hatte er bereits die Zusage für eine Schnupperlehre in einer Gärtnerei.

Walter Suter hat bei der Kundschaft beobachtet, dass der Trend seit einigen Jahren hin zu weniger, dafür qualitativ hochwertigem Fleisch aus der Region geht. Deborah Bläuer

Doch eines Tages, als er mit seinem Vater im Restaurant Ochsen in Lupfig zu Mittag ass, kam Ruedi Kyburz, der Inhaber des Gasthofs und der dazugehörenden Metzgerei Kyburz, auf ihn zu und befand kurzerhand, dass der junge Walter bei ihm eine Schnupperlehre absolvieren wird: «Ich suche einen Lehrling, du bist doch in dem Alter. Du machst bei uns eine Schnupperlehre.» Mit einem Schmunzeln erinnert sich Walter Suter:

«Ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen.»

Nach einer Woche Arbeit in der Metzgerei war der Teenager nicht gerade begeistert. Aber Ruedi Kyburz sagte: «Wir brauchen dich, du kannst jetzt nicht gehen.» Und Walter Suter hatte sich erneut nicht dafür, Nein zu sagen. So vergingen drei Wochen, bis es in den letzten Tagen der Schnupperlehre «Klick» machte. Seither ist er Metzger mit Leib und Seele.

Ihm gefällt die Vielseitigkeit des Berufs und dass er von A bis Z alles selbst tun kann. «Das Schlachten ist jetzt nicht das Schönste», räumt der 60-Jährige ein, «aber man muss es machen und man muss es gut machen, damit das Tier nicht leidet.» Am meisten freut er sich, wenn er mit seinem Team das Catering für erfreuliche Anlässe wie beispielsweise Hochzeiten übernehmen kann.

Unsicherheit war in der Anfangszeit gross

Im Jahr 1990 kaufte das Ehepaar Suter das Gebäude mit Volg-Laden von der Weinbaugenossenschaft Schinznach und betreibt seither seine Metzgerei. Eine lange Zeit, in der sich einiges verändert hat.

Dort, wo heute der Dorfladen ist, war viele Jahre eine Spar-Filiale. Doch als diese schloss, fehlte Suters mit der Miete eine wichtige Einnahmequelle. Sie entschieden, selbst einen Laden zu eröffnen und liessen den Raum von regionalen Handwerksbetrieben umbauen. Seit der Eröffnung 2015 leitet Jacqueline Suter den Dorfladen, zusätzlich packen Tochter Anja Suter und eine weitere Mitarbeiterin mit an.

Seit 2015 leitet Jacqueline Suter den Dorfladen. Die 59-Jährige schätzt den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden sehr. Deborah Bläuer

Am Anfang sei eine grosse Unsicherheit gewesen, ob der Laden überhaupt rentiere, erinnert sich Jacqueline Suter. Nach ein wenig Anlaufzeit haben sich diese Bedenken jedoch zerstreut. «Der Laden läuft super. Das Dorf steht zu uns», freut sich die gelernte Telefonistin, die früher stundenweise in der Metzgerei mitgeholfen hat. Sie schätzt den Kundenkontakt sehr und dass sie mit jeder zweiten Person, die das Geschäft betritt, per Du ist.

Neue Besitzer werden das bestehende Team übernehmen

Gefunden haben sich Suters und Zöbels durch Medienberichte, darüber, dass für die Metzgerei Suter und den Dorfladen eine Nachfolgelösung gesucht wird. Besonders erfreulich ist, dass die neuen Besitzer das bestehende Team übernehmen werden.

Die ehemaligen und die neuen Besitzerinnen und Besitzer der Liegenschaft: Walter Suter (von links), Karin Zöbel, Fabian Zöbel und Jacqueline Suter. zvg

Obwohl Zöbels die Liegenschaft samt Inventar bereits am 1. Januar 2022 gekauft haben, sind Suters dort als Mieter noch bis Ende 2023 tätig. Anfang 2024 werden das Fleischfachgeschäft und der Dorfladen dann in eine neu zu gründende Firma, die Fabian und Karin Zöbel gehört, überführt. Das Milchhüsli bleibt im Besitz vom Ehepaar Suter, was dort hineinkommt, ist noch offen.

Jacqueline Suter könnte sich gut vorstellen, auch schon früher kürzerzutreten, weshalb sie momentan eine Detailhandelsfachfrau als Nachfolgerin sucht. Walter Suter hingegen wird bei der neuen Firma als Mitarbeiter in einem reduzierten Pensum angestellt sein.

Im Dorfladen können zahlreiche Lebensmittel aus der Region gekauft werden. Deborah Bläuer

Angst, dass es ihm schwerfallen könnte, sich nicht einzumischen, hat er nicht. Er sagt:

«Vielleicht kann ich etwas vom zukünftigen Geschäftsführer lernen.»

Natürlich werde er, wenn er sehe, dass etwas ganz falsch laufe, einen Hinweis geben. Aber letzten Endes sei es dann die Entscheidung des Geschäftsführers. Wer das sein wird, ist noch nicht bekannt.