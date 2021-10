Eine Frau landete mit ihrem Auto in der Aare. ArgoviaToday

Oberflachs Wegen Ablenkung: Autofahrerin kommt von der Strasse ab und landet fast in der Aare Am Montagabend kam es zwischen Schinznach und Villnachern zu einem Selbstunfall. Eine Autolenkerin kam mit ihrem Wagen von der Strasse ab und landete dann in der Aare. Die Frau konnte lebend geborgen werden.

Kurz vor 18 Uhr ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass ein Fahrzeug zwischen Schinznach und Villnachern in der Aare liegt. Gemäss ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um einen Selbstunfall. Die Frau war abgelenkt – mutmasslich durch das Benutzen des Mobiltelefons – und kam deswegen von der Strasse ab. Das Fahrzeug touchierte dabei einen Baum, hob in der Folge ab und kam am Ufer der Aare zum Stillstand.

Die 22-jährige Fahrerin konnte sich selber nicht mehr aus dem Auto befreien. Eine anwesende Drittperson konnte die Frau bergen.

Die Feuerwehr Schenkenbergertal musste das Fahrzeug sichern, damit es nicht davon treibt. «Glücklicherweise hat sich die Frau nur leicht verletzt und es sind auch keine Flüssigkeiten aus dem Auto ausgelaufen», gibt Corina Winkler, Mediensprecherin Kapo Aargau, bekannt.



