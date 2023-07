Beim alle zwei Jahre stattfindenden Anlass im Schinznacher Ortsteil Oberflachs trifft Wein auf Kunst. OK-Mitglieder, Kunstschaffende sowie Winzerinnen und Winzer verrieten am Informationsapéro, was die Gäste Mitte August erwartet und was sich in Sachen Festgelände verändert hat.