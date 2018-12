Mit der für nächstes Jahr geplanten Beratung im Einwohnerrat Brugg geht die Ortsplanungsrevision unter dem Titel «Raum Brugg Windisch» auch in Brugg in die letzte Runde. Gestartet wurde sie von den Gemeinden Brugg und Windisch im Jahr 2011 mit der gemeinsamen Erarbeitung des Räumlichen Entwicklungsleitbilds.

Nach dem Beschluss im Jahr 2015 erfolgte auch die Erarbeitung der Nutzungsplanung – zusammen mit dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) sowie dem Natur- und Landschaftsentwicklungskonzept (NLEK). Seit 1. Januar dieses Jahres sind KGV und NLEK inkraft. Die Nutzungsplanung Windisch ist vom Einwohnerrat Windisch nach mehreren Sitzungen am 7. November mit 30 zu 0 Stimmen beschlossen worden.

In Brugg ist das ganze Dossier nun ab Mitte Dezember mit dem Bericht und Antrag des Stadtrats an den Einwohnerrat bei der Abteilung Planung und Bau aufgelegt sowie auf www.raumbruggwindisch.ch aufgeschaltet. Eine eigene Vorlage liegt für das Altstadtreglement vor, das die Nutzungsplanung sowie die in Artikel 14 der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) definierte «Altstadtzone A» ergänzt.

«Die letzten offenen Punkte geklärt»

Vorgängig behandelten die Verantwortlichen die im Anschluss an die öffentliche Auflage, die vom 26. Februar bis 27. März gedauert hatte, sämtliche Einwendungen und werteten diese aus. «Auch die letzten offenen Punkte sind inzwischen geklärt worden», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Der Stadtrat habe über die Einwendungen entschieden und die Nutzungsplanung nun für den Einwohnerrat freigegeben.

Anfang Januar 2019 werden die Verantwortlichen das Dossier den Mitgliedern des Einwohnerrats präsentieren. An der Einwohnerratssitzung vom 25. Januar werde voraussichtlich eine Spezialkommission gewählt, die sich vertieft mit der komplexen Materie der Nutzungsplanung auseinandersetzen soll, heisst es weiter. Das Büro des Einwohnerrats beantragt dem Einwohnerrat eine Kommission, die elf Mitglieder umfassen wird und gemäss Fraktionsstärke zusammengesetzt sein soll. Nach der Vorberatung der Nutzungsplanung in der Spezialkommission wird das Dossier dem Gesamteinwohnerrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

In Windisch werden die drei Rückweisungen (unter anderem das Hochhauskonzept) durch den Gemeinderat für eine zweite Lesung im Einwohnerrat aufbereitet. (AZ)