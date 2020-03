Nur noch halb so viele wollen Floristinnen werden: Das sind die Gründe

Als Silvia Huggenberger, Inhaberin von Blumen Umiker in Hausen, vor 24 Jahren ihre Floristinnen-Lehre abschloss, gab es im Aargau pro Jahr noch drei Abschlussklassen. «Heute beenden nur noch etwa 20 Floristinnen pro Jahr ihre Ausbildung», sagt die 42-jährige Meisterfloristin mit Bedauern. Sie weiss, dass die körperliche Belastung und der tiefe Lohn den Beruf nicht unbedingt attraktiv machen. Dennoch ist die zweifache Mutter überzeugt, dass der gekonnte und künstlerische Umgang mit Blumen und Pflanzen Zukunft haben wird.

Durch die Ausstellung «Blumen für Kunst» im Aargauer Kunsthaus, bei der auch Huggenbergers Vorgängerin Elsbeth Leuenberger und deren Freundin Anita Schibli mitmachen, steht der Floristenberuf aktuell im Zentrum. Rektor Alex Simmen vom Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg, wo alle Aargauer Floristinnen die Berufsschulbank drücken, zeigt auf, wie sich die Zahl der Lernenden in den letzten zehn Jahren verändert hat. Während 2009 noch insgesamt 102 Floristinnen in Brugg zur Schule gingen, sind es aktuell nur noch 53. Im dritten Lehrjahr sind es derzeit 18, im zweiten 20 und im ersten 15 Lernende. Auf Gesuch hin besuchen auch Lernende aus dem Kanton Solothurn das BWZ. Das ist derzeit bei zwei Floristinnen der Fall.

Lehrverhältnisse werden relativ selten aufgelöst

Wie in vielen Berufen seien die Anforderungen an die Lernenden gestiegen respektive neue Kompetenzen dazugekommen, sagt Rektor Simmen zu den Herausforderungen der Floristen. Lange Arbeitszeiten, stehende Tätigkeit, tiefe Löhne (während der Lehre zwischen 600 und 950 Franken pro Monat, danach empfiehlt der Verband Florist.ch 3850 Franken Anfangslohn) und Spitzen in der Arbeitsbelastung (etwa für den Valentinstag) sind weitere Aspekte.

Alex Simmen ist klar der Meinung, dass die Ausstellung «Blumen für die Kunst» einer breiten Öffentlichkeit zeigt, welche schöne und kreative Tätigkeit die Floristik ist. «Floristik ist weit mehr als nur ein Blumengesteck oder ein Blumenstrauss aus einer Verlegenheit, es ist eine gewerbliche Kunstform, die unsere Umgebung stilistisch bereichert», so der Rektor. Bei den Floristinnen werden relativ wenig Lehrverhältnisse aufgelöst, im aktuellen Schuljahr ist es bisher eines aufgrund eines Umzugs nach Basel.