Nordwestschweizer Schwingfest Personalchef und Präsident des organisierenden Schwingklubs: «Diese grosse Solidarität hat mich sehr berührt» Der Anlass im Brugger Schachen war perfekt organisiert. Die Verantwortlichen sind erleichtert und erhalten viel Lob. Beim organisierenden Schwingklub Baden-Brugg steht Ende Jahr ein Wechsel an der Spitze an.

Präsident Roman Wyler vom Schwingklub Baden-Brugg hat am Nordwestschweizer Schwingfest das Personal eingeteilt. Claudia Meier

Das grosse Kräftemessen – nur drei Wochen vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln BL – hat die Region Brugg am Wochenende ins beste Licht gerückt. Früh strömten die ersten erwartungsvollen Schwingfans am Sonntagmorgen aus allen Richtungen ans Nordwestschweizer Schwingfest im Brugger Schachen. Viele trugen ein Edelweisshemd.

Bis zum Schlussgang wurde den Besucherinnen und Besuchern vor Ort sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern am Bildschirm ein bestens organisierter Anlass präsentiert. In Begleitung von Bundesrätin Viola Amherd und OK-Präsident Thierry Burkart durfte Werner Schlegel den Siegermuni Bruno in Empfang nehmen.

Bundesrätin Viola Amherd, OK-Präsident und Ständerat Thierry Burkart (Mitte) mit Sieger Werner Schlegel sowie dem Siegermuni Bruno. Alexander Wagner

Der letzte Schwinger habe den Gabentempel um 20.45 Uhr verlassen, erzählt OK-Vizepräsident Thomas Notter am Montagvormittag, als er die Holzleisten im Eingangsbereich demontiert. Notter spricht von einem grandiosen Fest, ausverkauften Tribünen und etwa 100 nicht verkauften Stehplätzen. Das Organisationskomitee habe von allen Seiten viel Lob bekommen, Sponsoren schickten noch am Sonntagabend E-Mails.

Das Sägemehl geht in den Schwingkeller

Notter hat für den Auf- und Abbau zwei Wochen Ferien genommen. Für ihn ist das Schwingfest erst zu Ende, wenn der Platz geräumt ist, was am Mittwochabend um 17 Uhr der Fall sein wird. Kein Wunder also ist er am Montagmorgen ab 7.30 Uhr wieder auf dem Gelände.

OK-Vizepräsident Thomas Notter (links) demontiert Holzleisten im Eingangsbereich und wird dabei von einem Helfer unterstützt. Claudia Meier

Der Holzbrunnen, der noch in der Schwinger-Arena steht, war Teil des Gabentempels und geht an einen Schwinger. Das Sägemehl der vier Ringe wird im Schwingkeller des organisierenden Schwingklubs Baden-Brugg eingelagert. Der Vorrat dürfte mehrere Jahre reichen.

Auf diesem Sägemehl wird der Schwingklub Baden-Brugg trainieren. Claudia Meier

Thomas Notter bereut den grossen Einsatz für das Nordwestschweizer Schwingfest keine Sekunde. Er sagt:

«Das perfekte Fest und die vielen zufriedenen Gesichter sind für uns alle der Lohn.»

Natürlich habe nicht ganz alles geklappt, aber man sei gut vorbereitet gewesen und habe die Pannen problemlos überbrücken können. Notter erwähnt einen Stromausfall und ein Verein, der für die Helferschicht nicht aufkreuzte.

Gemeinderatskollegen haben mitgeholfen

Apropos Helferinnen und Helfer: Präsident Roman Wyler vom Schwingklub Baden-Brugg kümmerte sich zum ersten Mal um die Personaleinteilung. Auf dem Areal sind alle Dienstpläne aufgehängt. Am Sonntag waren um die 300 Leute auf dem Platz, die er disponiert hatte. Er erzählt, dass ihn das Ganze zum Abschluss, als der Druck wegfallen war, emotional schon etwas mitgenommen habe:

«Diese grosse Solidarität und Uneigennützigkeit innerhalb der Schwingerfamilie und unter den Helfern haben mich sehr berührt.»

Sogar seine Gemeinderatskollegen hätten stundenweise mitgeholfen, berichtet Wyler begeistert. Er sitzt in der Gemeinde Remetschwil in der Exekutive.

Das Areal ist verwaist, die Helfer essen am Montagmittag in der Kaserne. Claudia Meier

Auch Leute ohne Bezug zum Schwingsport seien bis 15 Stunden am Tag im Einsatz gestanden, ergänzt Wyler. Dank Erfahrungswerten vom Kantonalschwingfest 2017 habe man nun beim Aufbau einen Tag Vorsprung gehabt und so noch mehr Zeit in Details investieren können. Wenn der Abbau auch so zügig wie der Aufbau laufe, sei man vielleicht vor Mittwochabend fertig. Nach diesem Erfolg wird Wyler das Präsidium Ende Jahr an Vorstandskollege Benjamin Beyeler weitergeben.