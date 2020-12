Nicht nur Geschenke regional einkaufen: Gewerbevereine im Bezirk Brugg verteilen Gutscheine

Im Coronajahr haben Abbatiello und der Vorstand den Mitgliedern via Newsletter und E-Mails immer wieder Mut gemacht, auf Hilfsangebote hingewiesen und sie auch animiert, die Region zu unterstützen. Da viele Mitglieder in der Baubranche tätig sind, seien nicht alle gleich stark von der Pandemie betroffen, sagt der Gewerbevereinspräsident. «Wichtig für die Wirtschaft ist, den Geldfluss aufrechtzuerhalten.»

«Dieses Jahr wird es eine andere Weihnacht geben», schrieb der Gewerbeverein Schenkenbergertal Ende November auf seiner Facebook-Seite. Und: «Machen wir das Beste aus der Situation und kaufen zumindest die Geschenke regional ein!» Wie das geht, zeigte der Vorstand gleich selber. Er schickte allen Mitgliedern einen Brief und legte einen Genuss-Gutschein vom Restaurant Bad-Stübli in Schinznach-Bad im Wert von 30 Franken bei.

Auch die Mitglieder vom Gewerbeverein Geissberg kommen aus unterschiedlichen Branchen und sind nicht gleich von Corona betroffen, wie Präsident Roger Wernli sagt. Mitgliedern habe man geholfen, auf Take-away-Angebote hinzuweisen. Die Raiffeisenbank Böttstein hat dem Gewerbeverein Gutscheine für 20'000 Franken abgekauft und an die Kundschaft in der Region verschenkt, was sehr geschätzt wurde. Leider musste die Gewerbeausstellung im April 2021 abgesagt werden. Wie es weitergeht, ist unsicher. Fleischfachmann Wernli aus Remigen steht dem Gewerbeverein Geissberg seit 15 Jahren als Präsident vor und wird zurücktreten. Doch neue Vorstandsmitglieder zu finden, die sich ehrenamtlich betätigen, sei schwierig.

Neue Website und Brugger Einkaufsgutscheine lanciert

Da eine der Hauptaufgaben – eine substanzielle Vernetzung von Menschen – in der Zeit mit Corona nahezu unmöglich wurde, habe sich der Gewerbeverein Brugg auf andere Themen konzentriert, sagt Präsident Dietrich Berger. Er erwähnt die neue Website und die aktuelle Einführung der Brugger Einkaufsgutscheine als Ersatz für die ehemaligen Zentrumsgutscheine. Die Brugger sind mit dem Gewerbeverein Windisch Plus und mit den Mitgliedern des OK der Expo daran, nächstes Jahr die «Extra21» zu organisieren. «Diese kleine Ersatz-Gewerbeschau soll am 10. und 11. September mitten in der Stadt stattfinden», so Berger.

Anders als in Brugg zähle der Gewerbeverein Windisch Plus nicht so viele Detaillisten, sagt dessen Präsident Jörg Wüst. Windisch Plus habe die Mitglieder ebenfalls angeschrieben mit Informationen zur Kurzarbeit und dazu aufgerufen, die lokalen Restaurants zu berücksichtigen. Das Angebot, Aktionen für Private gratis auf der Website des Gewerbevereins zu publizieren, nutzten ein paar Mitglieder.

Präsident Daniel Schatzmann vom Gewerbe Eigenamt ist rückblickend froh, dass immerhin die Generalversammlung Anfang März und das EigeBrötle Mitte August auf dem Hossli-­Areal in Scherz stattfinden konnten. Die Gewerbeausstellung Eigeschau musste um drei Jahre auf den 13. bis 15. Oktober 2023 verschoben werden.