Beim Museumsverein Bözberg zeichnete sich an der 24. Generalversammlung das Ende ab. Dank einer Gruppe von Vereinsmitgliedern, vorab Ehrenmitgliedern, konnte das Ruder in letzter Minute rumgeworfen werden.

Unterstützende Begleitgruppe

Aus der Initiativgruppe hat sich nun eine Begleitgruppe gebildet, deren Mitglieder bereit sind, auf Abruf mit Rat und Tat, insbesondere bei Veranstaltungen, mitzuhelfen. Die Begleitgruppe werde im Hintergrund und nur auf Wunsch mitwirken, unterstrich Werner Hunziker deren Funktion.

Museumsinitiant Hannes Keller, der sich während Jahren als Museumsführer zur Verfügung gestellt hat, möchte kürzertreten. In Paul Müri, ehemaliger Lehrer an der Landwirtschaftlichen Schule Liebegg, konnte ein kompetenter Nachfolger gewonnen werden.

Die Jubiläumsveranstaltung «Mahlen und backen» vom September 2018 erwies sich als erfolgreich, belastete indessen die Kasse, sodass zusammen mit den Anschaffungen ein Aufwandüberschuss von rund 8700 Franken resultierte. Mit einem Vermögen von rund 35'500 Franken verfügt der Verein über ein gutes Finanzpolster.

Zwei Anlässe geplant

Das Jahresprogramm 2019, das Bettina Zehnder vorbereitet hat, beschränkt sich auf zwei Veranstaltungen. So wird man am Internationalen Museumstag vom 19. Mai das Museum offenhalten und einen Einblick in das Ziegelhandwerk bieten. Es besteht die Möglichkeit, selber einen Ziegel anzufertigen. Im September werden an drei Sonntagen Bilder des vor sechs Jahren verstorbenen Willi Hauenstein gezeigt. (GHI)