Das Transport- und Mineralölunternehmen Voegtlin-Meyer AG mit Hauptsitz in Windisch erweitert seinen Bereich. Die Firma mit Geschäftsführer und Inhaber Martin Gautschi hat per 1. Juli die Terrano AG aus Ennetbaden von Walter Wyss im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernommen. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Damit ergänzt das Windischer Traditionsunternehmen sein Angebot um Bauentfeuchter und Bauheizungen. Die Voegtlin-Meyer AG ist ein Familienunternehmen mit einer über 100-jährigen Geschichte. Das KMU ist tätig in den Bereichen Handel und Transport von Brenn- und Treibstoffen sowie im Betrieb eigener Tankstellen. Zu den Geschäftsfeldern gehören weiter Tankrevisionen, Personentransporte sowie Entsorgung. «Das wir die Terrano AG übernehmen konnten, war ein Glücksfall, da die Firma in einem ähnlichen Segment tätig ist wie wir», sagte Martin Gautschi anlässlich einer Medieninformation. Mit über 250 Öl-Bauheizungen, Heizgebläsen, Adsorptionstrocknern, Entfeuchtungsgeräten, Infrarotheizungen und mobilen Heizzentralen weise die Terrano AG einen beachtlichen Maschinenpark auf, der laufend unterhalten und erneuert wurde. Die Terrano AG beschäftigte zwei Festangestellte, die vor der Übernahme einen neuen Job suchten.

Mit dem neuen Geschäftszweig könne das technische Personal der Voegtlin-Meyer AG im Winter besser ausgelastet werden, betonte Gautschi. Zusätzlich werden die bisherigen drei freien Mitarbeiter der Terrano AG weiterhin für sporadische Einsätze angefragt. «Mit der Übernahme betreten wir Neuland», sagte Gautschi. «Das ist eine Herausforderung. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir die Arbeit zur Zufriedenheit der bestehenden Kunden ausführen können.»

Der Name Terrano AG bleibt übrigens bestehen. Leiter des Tochterunternehmens wird Daniel Niederhauser, der auch Abteilungsleiter Tanktechnik der Voegtlin-Meyer ist. Walter Wyss bleibt bis Ende der nächsten Heizperiode, also bis April/Mai, als Berater tätig. Er zeigte sich glücklich über die Nachfolgelösung. Er sei froh, dass er die Firma in gute Hände übergeben habe. Ihm sei wichtig gewesen, dass sie nicht in einer riesigen Firma untergeht. «Jetzt besteht auch die Möglichkeit, dass die Terrano AG weiter wachsen kann. Bei mir war das nicht möglich.» (jam)