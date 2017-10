Unterschriftensammlung läuft

Die Gründe für das Engagement: «Wir wollen unserer Schwestergemeinde Schinznach-Bad signalisieren, dass für die Weiterführung der Zusammenführungsgespräche die Türen weiterhin offen sind», sagt Sandra Wiederkehr, die für das Komitee Medienanfragen beantwortet. «Die Bevölkerung von Schinznach-Bad soll sich bewusst sein, dass sie bei uns willkommen ist.»

Mit der Unterschriftensammlung wolle das Komitee den Puls in der Bevölkerung von Schinznach fühlen und so abklären, ob sie auch so denkt wie die Vertreter des Komitees. Zwei Wochen lang werden die Unterschriften zusammengetragen, auch an der Infoveranstaltung zum Schulhausneubau vom Dienstagabend war das Komitee aktiv. «Bis Ende Oktober werden wir in Oberflachs und Schinznach-Dorf von Tür zu Tür gehen», sagt Wiederkehr. Weitere Aktionen seien nicht geplant.

Zu bedenken gilt: An der letzten Gemeindeversammlung präsentierte der Schinznacher Gemeinderat eine Umfrage unter der Bevölkerung zu einer möglichen Fusion von Schinznach und Villnachern. Das Resultat fiel deutlich aus: Die Schinznacher Bevölkerung scheint daran kein Interesse zu haben, auch sonst ist eine Fusion nicht auf der Prioritätenliste. Das Komitee sagt dazu: «Diese Umfrage spielt hier keine Rolle. Es wurden nur einige Prämissen abgefragt (Wappen, Badi, Steuern), falls Villnachern anfragen würde.»

Die Frage, die sich aufdrängt: Warum bemühen sich die Schinzacher erst jetzt um Schinznach-Bad? Sandra Wiederkehr klärt auf: «Verschiedene Gremien und Privatpersonen haben sich mit Schinznach-Badern längstens ausgetauscht. Die Zusammenarbeit ist hervorragend. Nun, da die Fusionsfrage mit Brugg im Raum steht, werben auch wir mit guten Gründen um die Braut.»

Um das zu verstehen, muss man in der jüngsten Geschichte etwas zurückblättern. In der Vergangenheit hat Schinznach-Bad schon zweimal Ja gesagt zu einer Schenkenberger Fusion, genauso wie Schinznach-Dorf und Oberflachs.

Beim ersten Mal klappte es aber wegen des Ausscherens von Veltheim nicht, beim zweiten Mal wegen Villnachern. Im Anschluss wandte sich der Gemeinderat Schinznach-Bad an die Stadt Brugg und nicht an Schinznach, was diesem nun vorgeworfen wird.

Allerdings: An der Gemeindeversammlung von Schinznach-Bad, an der der Projektierungskredit für die Fusionsabklärungen auf der Traktandenliste stand, kam der Antrag, nochmals, mit Schinznach-Bad Verhandlungen aufzunehmen. Dieser Antrag wurde abgelehnt, der Projektierungskredit bekanntlich genehmigt.

Dennoch kämpfen nun die Schinznacher um die Schwestergemeinde. «Wir wollen gemeinsam als starke ländliche Gemeinde in die Zukunft gehen», betont das Komitee. «Falls die Gmeind von Schinznach-Bad die Fusion mit Brugg ablehnt, wird das Komitee Pro Schinznach-Bad den Gemeinderat Schinznach dazu auffordern, Verhandlungen mit Schinznach-Bad aufzunehmen.»