Neuerung Museum Aargau will beim Schloss Habsburg bauen – diese Optimierungen sind geplant Noch bis zum 15. Mai liegt ein Baugesuch für die Umnutzung des Kiosks und das Erstellen eines Unterstandes für Aussengeräte bei den Gemeindeverwaltungen von Habsburg und Windisch öffentlich auf.

Vor dem Schloss Habsburg sollen der Kiosk in einen Besucherempfangsraum umgenutzt und der Abfallraum vergrössert werden. Bild: Claudia Meier

Das Schloss Habsburg soll seinen berechtigten Platz in Europa bekommen und einer breiteren Zielgruppe ausserhalb der Schweiz bekannt gemacht werden, sagte Marco Castellaneta, Direktor Museum Aargau, vor rund zweieinhalb Jahren. Damals gingen das Schloss Habsburg und das Schloss Zhangbi in China eine Partnerschaft ein.

Im Januar 2019 hatte Chinas Vizepräsident Wang Qishan seinen Aufenthalt in der Schweiz im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos genutzt für einen Besuch auf der Habsburg. Das 430-Seelen-Dorf und die faszinierende Geschichte der Habsburger-Dynastie, die von ihrer Stammburg im Aargau aus ein Weltreich schuf, könnten in Zukunft demnach vermehrt internationale Gäste anlocken.

Historiker Wang Qishan (links), Vizepräsident der Volksrepublik China, tauschte sich am 22. Januar 2019 auf Schloss Habsburg mit dem Aargauer Landammann Urs Hofmann aus. Bild: Michael Hunziker

Wie bereits bei der Saisoneröffnung am diesjährigen Dreikönigstag angekündigt, möchte Museum Aargau seine Präsenz auf Schloss Habsburg ab Juni mit einem Gästeempfang und einem kleinen Shop verstärken. Ein entsprechendes Baugesuch liegt bis am 15. Mai zur Einsichtnahme bei der Gemeindekanzlei Habsburg und der Abteilung Planung und Bau in Windisch auf.

Rechts vom Schlosseingang ist ein 6,4 Meter langer Unterstand geplant. Bild: Claudia Meier

Das Bauvorhaben umfasst die Umnutzung des Kiosks beim Sodbrunnen in einen Besucherempfangsraum, die Vergrösserung des Abfallraums sowie einen Unterstand, rechts vom Schlosseingang, für die Lagerung von Aussengeräten.

In den Unterlagen werden die Kosten mit total 150'000 Franken inklusive Umgebungsarbeiten beziffert. Der 6,4 Meter lange Unterstand wird aus einer Holzkonstruktion bestehen, das Dach aus Bitumen. Anders als das Schloss soll der neue 14,6 Quadratmeter grosse Besucherraum einen schwellenlosen Eingang sowie eine Glasfront bekommen.

Das Schlossrestaurant Habsburg wird die Gäste weiterhin auch auf der Terrasse bewirten, anstelle des Kiosks ist Take-away vorgesehen. Bild: Claudia Meier

Das Schloss Habsburg ist ganzjährig während der Betriebszeiten des Schlossrestaurants geöffnet. Der Eintritt ins Museum ist frei.