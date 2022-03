Neuerscheinung Buch über einen Villiger in Triest: «Hier ist’s ganz anders als in der Schweiz» Im neuen Buch «Als Kaufmann in ­Triest» von Historiker Max Baumann geht es um den Villiger Gabriel Schwarz, der in Triest bei seinem Vetter unterkam. Dabei gibt es viele Parallelen zu aktuellen Themen.

Anlegesteg am Hafen von Triest um 1880. Staatsarchiv St. Gallen

Das jüngste Werk von Max Baumann hat unerwartet viele ­Parallelen zu den Themen, welche die Gesellschaft derzeit beschäftigen: Infektionskrankheiten (damals Typhus, heute Corona) sowie Kriege und deren wirtschaftlichen Auswirkungen. Im Buch «Als Kaufmann in ­Triest», das 156 Seiten und 50 Abbildungen umfasst, schreibt der Historiker aus Stilli über ­Gabriel Schwarz aus Villigen und die Schweizer Kolonie im Nordosten Italiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert.

Triest war damals ein wichtiger Handelsplatz und für junge Schweizerinnen und Schweizer ein potenzieller Arbeitsort. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung wuchs die Schweizer Kolonie in der Hafenstadt von 75 Personen im Jahr 1775 auf 800 Personen um 1900. Vielen diente die Stadt als Durchgangsort, einige liessen sich hingegen als Kaufleute nieder, wie Gabriel Schwarz aus Villigen. Nach einer kaufmännischen Lehre in Vevey suchte er sein Glück in Triest.

Fahrt nach Triest kostete 1856 rund 130 Franken

Bei starkem Regen bestieg Gabriel Schwarz am 26. Juli 1856 in Venedig das Dampfschiff, das ihn bei hohem Wellengang nach Triest brachte. Mit den hohen Preisen in der Hafenstadt hatte der Aargauer am Anfang grosse Mühe. «Hier ist es so furchtbar theuer zu leben. In der Schweiz könnte man mit der Hälfte des Geldes ebenso gut leben oder besser als hier», hielt Gabriel Schwarz in einem Brief fest.

Gabriels 21 Jahre älterer Vetter Isaak Schwarz. Staatsarchiv St. Gallen

Nach einem Vierteljahr war er knapp bei Kasse. Die Fahrt nach Triest hatte den ehrgeizigen Villiger rund 130 Franken gekostet. Der 21 Jahre ältere Cousin Isaak Schwarz engagierte Gabriel in der Hafenstadt in seiner Handels- und Speditionsfirma. Der Kontakt zur Heimat riss aber nie ab. Insgesamt 179 Briefe aus über vierzig Jahren – davon 85 direkt aus Triest – bezeugen den Austausch und dienten Max Baumann als Grundlage für das Buch. Die Briefe geben Einblick in das Leben und den Beruf der Aargauer Kaufleute in Zeiten, die geprägt waren von geschäftlichem Erfolg, aber auch Misserfolg.

Anders als bei früheren Auswanderungsgeschichte suchten die Protagonisten von Max Baumann ihr Glück dieses Mal nicht in Übersee, sondern in Europa. Gabriel Schwarz war nicht nur in Triest tätig, wo er bei Vetter Isaak Schwarz wohnen durfte, sondern konnte auch ein Praktikum in Liverpool absolvieren. Für die angestrebte Karriere als Kaufmann waren Englischkenntnisse nämlich unerlässlich. Die Reise nach England war auch Gelegenheit, für einen Besuch bei seiner Familie im Aargau.

Der Historiker arbeitet an einem neuen Vorhaben

Laut Max Baumann weilte Gabriel Schwarz fortan nur noch auf der Durchreise in der Schweiz. Der Kaufmann sei ein richtiger «Chrampfer» gewesen, der erst in der Schweiz Ferien machte, als er schon älter war und Erholung brauchte, so der Historiker.

Das Thema entdeckte Max Baumann 2009 während der Recherchearbeit zur Geschichte von Villigen, als er auf den erwähnten Briefbestand stiess. In Triest recherchierte er weiter. Mit dem Buch, das 13 Jahre ­später beim Verlag Hier und Jetzt erscheint, ist der engagierte Historiker sehr zufrieden.

Einer der 85 Briefe von Gabriel Schwarz, die noch erhalten sind. zvg

Insgesamt hat er schon ein Dutzend Bücher geschrieben. Es verwundert daher nicht, dass Max Baumann bereits an einem weiteren «grossen Vorhaben» arbeitet. Details will der Autor aber noch nicht verraten. Nur so viel: Es ist ein regionalgeschichtliches Projekt, bei dem er das Wissen aus früheren Recherchen und Werken einbauen und neu beleuchten wird.

Buchvernissage am Mittwoch, 30. März, um 19.30 Uhr in der Trotte, Winkel 12, Villigen.