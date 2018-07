«Alles muss raus!» steht in grossen, gelben Buchstaben am Schaufenster der OVS-Filiale in Brugg. «Nochmals reduziert» und «Total Liquidation» heisst es daneben. Der Ausverkauf ist in vollem Gang. OVS beendet sein Abenteuer in der Schweiz. Die rund 1200 Angestellten haben die Kündigung erhalten.

Laut «20 Minuten» hat Otto’s Interesse bekundet an einigen der schweizweit insgesamt über 130 OVS-Standorten. Mit einer Übernahme könnte der Discounter sein Netz an meist gut frequentierten Lagen ausbauen. Die Verhandlungen laufen schon seit einigen Wochen, führt «20 Minuten» weiter aus.

Vom Marktpotenzial überzeugt

In Brugg befindet sich Otto’s im älteren Gebäude an der Annerstrasse 10a – seit über 20 Jahren bereits. Das Sortiment ist breit, reicht vom Kaugummi über das Duschmittel bis zur Polstergruppe. Der Eingangsbereich und das Ladeninnere aber sind nicht mehr besonders zeitgemäss. Die Platzverhältnisse sowie die Anzahl der Parkplätze rund ums Haus sind beschränkt. Schon im letzten Herbst sagte Otto’s-Chef Mark Ineichen gegenüber der Aargauer Zeitung, dass im Raum Brugg seit längerem ein Ersatzstandort gesucht wird.