Berufserfahrung hat er reichlich gesammelt in den letzten Jahren in der Region, das Umfeld ist ihm bekannt. Neu ist, dass er an der Spitze der Regionalpolizei (Repol) Brugg steht: Andreas Lüscher. Sein grosszügiges, schlicht eingerichtetes Büro hat er von seinem Vorgänger Heiner Hossli übernommen. Aufmerksam und zuvorkommend, offen und unkompliziert steht er Red und Antwort an diesem Vormittag, wirkt überlegt und ruhig.

Grundsätzlich sei er sehr gut und mit der nötigen Gelassenheit gestartet in seiner neuen Funktion als Polizeichef. «Ich fühle mich wohl.» An die Situation, räumt der 46-Jährige ein, habe er sich aber erst gewöhnen müssen. Nach seiner Zeit als Stellvertreter sei es ihm manchmal etwas «gschpässig» vorgekommen. Auch sei die erste Phase intensiv gewesen, fügt er an und deutet auf die Aktenstapel hinter sich. Es seien einige Projekte, die anstehen. Viele Termine für Besprechungen und Sitzungen hätten bereits stattgefunden, diverse Anliegen seien direkt an ihn herangetragen worden. Es seien einige Erwartungen vorhanden, ist er sich bewusst. Daneben schloss Lüscher seine rund anderthalbjährige Weiterbildung ab in Leadership und Management. «Ein gewisser Druck war zu spüren», fasst er zusammen.

Kontakt will er nicht missen

Er trage nun mehr Verantwortung, auch bei strategischen Entscheidungen und Personalfragen, könne – zusammen mit seinem Team und seinen zwei Stellvertretern im Kader – Ideen entwickeln, sagt er zu den neuen Tätigkeiten, die seine Funktion mit sich bringt. Weiter stehe er in direktem Kontakt mit seinen politischen Vorgesetzten, dazu sei er Mitglied im Verband der Regionalpolizeien. Dieser Austausch mit seinen Chefkollegen – aber auch mit der Kantonspolizei – sei sehr bereichernd. Kurz: Vieles mache er zum ersten Mal, müsse sich einarbeiten. «Das ist spannend und herausfordernd, manchmal anstrengend.» Aus der Bahn geworfen habe ihn die Aufgabe aber nicht, schiebt er mit einem sympathischen Lachen nach.

Selber auf Patrouille gehen, da macht er sich keine Illusionen, werde er sicher weniger. Sporadisch wolle er aber auch in Zukunft an der Front sein, draussen, nahe bei den Leuten. Diese Begegnungen seien ihm wichtig in dieser Region, in der er lebe und arbeite. «Das möchte ich nicht missen.»