Ein Blick in den Investitionsplan der Stadt Brugg zeigt: In den nächsten sechs Jahren sollen rund 47 Millionen Franken in Projekte gesteckt werden, durchschnittlich rund 7,8 Millionen Franken pro Jahr. Darunter aufgeführt sind Projekte, die schon länger ein Thema sind. Beispielsweise die Neugestaltung des Bahnhofplatzes inklusive Neumarkt oder die Zentralisierung der Verwaltung.

Gemäss Plan soll es im Jahr 2019 losgehen mit den Veränderungen am Bahnhofplatz und dem Neumarkt. In einem ersten Teil sollen gut 3 Millionen Franken investiert werden, verteilt auf die Jahre 2019 und 2020. In einem zweiten Teil – in den Jahren 2022 und 2023 – sind zusätzliche 3 Millionen Franken eingeplant. Die Zentralisierung der Verwaltung dürfte in den Jahren 2019 und 2020 rund 4 Millionen Franken verschlingen. Investiert werden soll über mehrere Jahre auch in das Verkehrsmanagement. In den Jahren 2018 bis 2022 sind insgesamt 1,3 Millionen Franken für diese Ausgaben eingeplant.