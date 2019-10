Neuer Eisenbahntunnel: Jetzt wird das Anschlussgleis gebaut

Der Neubau des rund 2,7 Kilometer langen SBB-Doppelspurtunnels durch den Bözberg kostet 350 Millionen Franken. Er bildet das Herzstück des 4-Meter-Korridors auf der Gotthard-Achse. Insgesamt hat das Parlament 710 Millionen Franken für dieses Ausbauprojekt bewilligt. Ziel ist es, dank diesem Projekt künftig auf der Bahn auch Sattelauflieger mit einer Höhe von vier Metern von Norden nach Süden oder umgekehrt durch das ganze Land transportieren zu können.

Beim stillgelegten Bahnhof Schinznach-Dorf fand am 9. März 2016 der Spatenstich statt – nur wenige Meter neben dem bestehenden Bahntunnel. Fast zwei Jahre ist es jetzt her, seit die 1920 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine «S1012 Bözberg» von Schinznach-Dorf kommend zur Station Effingen gelangt ist. Wie ein Bildvergleich zeigt, hat sich das Areal vor dem nördlichen Tunnelportal in den letzten dreieinhalb Jahren durch die Bauarbeiten stark verändert. In Betrieb gehen soll der neue Bözbergtunnel mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020. «Die Bauausführung des Bözbergtunnels ist insgesamt auf Kurs und wird im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Anschliessend beginnt die Testphase», sagt SBB-Sprecher Oli Dischoe. Ende August sei der «pneugebundene» Einbau der Bahntechnik im neuen Doppelspurtunnel abgeschlossen worden. «Anfang September wurde mit dem Einbau der festen Fahrbahn begonnen», so Dischoe.