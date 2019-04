Es war eine lebhafte, mitunter turbulente Sitzung Ende Juni des letzten Jahres: Nach einer intensiven Debatte wies der Brugger Einwohnerrat den Kredit zurück für den Ausbau der Kantonsstrasse im Bereich Vorstadt und Baslerstich. Vor allem die geplante Pflästerung bei der alten Aarebrücke stiess auf Kritik. Dieser Bodenbelag sei nicht geeignet für betagte Personen oder für Menschen mit einer Behinderung, lautete die Meinung einer Mehrheit.

Morgen Freitag kommt das Projekt erneut auf den Tisch. In der Zwischenzeit hat eine Fachgruppe die Situation noch einmal analysiert und weitere Alternativen ausgearbeitet. Als die kompromissfähigste Lösung erachtet wird die Variante «Moderna».

Sowohl FDP als auch SP, CVP, EVP und GLP sind der Meinung, dass dieser neuen, besseren Lösung zugestimmt werden kann. Auch wenn der Kredit 41'000 Franken höher ist als bei der ersten Vorlage: «Die Behindertenfreundlichkeit der Bogenpflästerung sowie die optische Gestaltung der Vorstadt sind den Mehrpreis wert», führt die EVP aus. Die SP ist überzeugt vom gewählten Schweizer Stein Moderna und der «fächerförmigen» Verlegung. Die Mobilität von gehbehinderten Menschen werde nicht einschränkt. Ähnlich tönt es bei der GLP: Die vorgesehene Pflästerung, die sich andernorts bereits bewährt habe, passe sich gut in das historische Ortsbild ein. Die nun präsentierte Variante, fügt die Fraktion an, erfülle die erhöhten Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Für die FDP schliesslich ist klar: Die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung sollten gegenüber der Denkmalpflege nicht das Nachsehen haben.

Für FDP brauchts Abklärungen

Weiter zur Diskussion steht im Einwohnerrat die Zusammenführung der Integrations- und Familienarbeit beim Verein Familienzentrum Brugg sowie die Schaffung einer zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle Familie und Integration. Die FDP erachtet das Vorhaben im Grundsatz als sinnvoll. Aber: «Da sich einige Fragen ergeben haben, braucht es weitere Abklärungen und die FDP-Fraktion konnte bis dato noch keine klare Stellung beziehen.»

Die SP dagegen spricht von einer optimierten Fortsetzung eines bewährten, wertvollen Angebots. «Bei der Zusammenführung können neu nicht nur Familien angesprochen werden, sondern auch Menschen aus anderen Kulturen, bei denen Integration und Vernetzung im Vordergrund stehen.» Brugg als Zentrumsgemeinde verfüge damit über ein eigenes Angebot. «Gerade bei Integrationsbemühungen sind räumliche Nähe und Identifizierung mit der eigenen Gemeinde wichtig.»

Die EVP sieht ebenfalls die Weiterführung einer wichtigen Arbeit. Mit der Zusammenführung, ist sich die Fraktion sicher, könnten Synergien genutzt werden. Das Zentrum sei mitten in der Stadt und die verschiedenen Angebote vor Ort könnten besser an die neu zugezogenen Familien vermittelt werden. «Der wiederkehrende Kredit scheint auf den ersten Blick hoch, die Investitionen werden sich aber mit der verbesserten Sprachfrühförderung der Kinder lohnen und ihnen einen besseren Start in die Schule gewährleisten.»

Auch für die GLP macht die Zusammenführung Sinn, denn: «Eltern sind grundsätzlich sehr motiviert, ihre Kinder zu unterstützen. Für Eltern mit Migrationshintergrund ist dies aber nur möglich, wenn sie mit der deutschen Sprache, dem aargauischen Schulsystem und den Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz vertraut sind.» Das Familienzentrum mit niederschwelligen und differenzierten Angeboten werde Migrantinnen und Migranten dabei helfen, sich die notwendigen Kenntnisse anzueignen.

System wirft Fragen auf

Unbestritten sind für die Fraktionen der Projektierungskredit für die Sanierung des Abwartshauses Stapfer, der Baukredit für die Erneuerung der Blumenstrasse, der Baukredit für die Sanierung der Schmutzwasserleitung in der Blumenstrasse, der Baukredit für die Erneuerung der Fröhlichstrasse im Bereich des Gesundheitszentrums sowie der Baukredit für die Sanierung der Schmutzwasserleitung in der Fröhlichstrasse.

Bei der Sanierung von Schmutzwasserleitungen stellt die EVP allerdings die Nichttrennung von verschmutztem und nicht verschmutztem Abwasser infrage. «Wir vermissen Massnahmen, um Regenwasser konsequent versickern zu lassen und die Kanalisation vom veralteten Mischwassersystem in ein modernes Trennsystem zu überführen.» Auch für die SP steht fest: «Das Regenwasser der sanierten Strassen sollte nicht weiterhin als Mischwasser die Kläranlagen belasten. Dies entspricht nicht den Bundesvorgaben, weshalb die SP gemäss Bundeswegleitung eine fundierte Begründung verlangt, wenn die priorisierte Versickerung nicht realisiert wird. Der in den Stadtratleitsätzen propagierte Einsatz zukunftsgerichteter Technologien muss auch für die Verringerung von Klärwasser gelten.»

Einwohnerrat am Freitag, 5. April, 19.30 Uhr, Rathaussaal.