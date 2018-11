Es war eine verzwickte Situation in Veltheim: Die geplante Öffnung von Schloss Wildenstein für die Allgemeinheit wurde zwar begrüsst, die vom Kanton vorgegebene Lage der Besucherparkplätze auf der nördlichen Parzelle aber war umstritten – und sorgte für lebhafte Diskussionen. Im Juni 2017 wies die Gemeindeversammlung die «Spezialzone Schloss Wildenstein» in einer geheimen Abstimmung mit 163 zu 61 Stimmen zurück.

Der Gemeinderat erhielt den Auftrag, eine Schlosszone zu errichten, aber einen anderen Parkplatzstandort zu suchen – was umgehend geschah: In intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit den Verantwortlichen der kantonalen Behörden sowie verschiedenen Privatpersonen wurde eine neue Lösung ausgearbeitet. Am nächsten Freitag entscheiden die Ortsbürger über den Abschluss eines Vorvertrags betreffend Landabtretungen und Landumlegung.

Öffnung ist im Interesse des Dorfs

Neu soll der Parkplatz für das dereinst öffentlich zugängliche Schloss auf der Parzelle Nr. 632 errichtet werden. Beansprucht wird eine Fläche von 2152 Quadratmetern. Diese befindet sich im Dreieck am südlichen Ende des Schlosswegs zwischen Wildeggerstrasse und Mühlemattweg. «Für diesen Parkplatzstandort ist die Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörden in Aussicht gestellt worden», führt der Gemeinderat aus. Da für den Eigentümer kein Landverkauf infrage komme, sei er an einem flächengleichen Landabtausch interessiert. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat als federführende Partei und unter «nicht selbstverständlicher» Mitwirkung verschiedener Grundeigentümer sowie einer Pächterin eine Landumlegung ausarbeiten können, die in einem Vorvertrag verbindlich definiert wurde.