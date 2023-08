Neue Mittelschule Brugg Regio schlägt vor, die Kantonsschule in Windisch vor Lenzburg zu bauen Der Vorstand des regionalen Planungsverbands hat seine Stellungnahme zu den neuen Kantonsschulen im Aargauer Mittelland verabschiedet. Die angestrebte moderate Erhöhung der Maturitätsquote steht für die Mitglieder nicht im Widerspruch zu den laufenden Bestrebungen, die Berufsbildung zu stärken.

Auf dem teilweise bebauten Areal Bachthalen (unterhalb des FHNW-Campus) soll die neue Kantonsschule Brugg-Windisch realisiert werden. Bild: René Schneider

Noch bis zum 29. September läuft die Anhörung zur zukünftigen Mittelschullandschaft im Aargau. Der Planungsbericht sieht im Mittelland gleich zwei neue Kantonsschulen vor – in Lenzburg und Windisch. Nach der Präsentation des Vorhabens durch Bildungsdirektor Alex Hürzeler gaben Windischs Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) und Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) ihrer Freude über diese Absicht des Kantons Ausdruck.

In einem weiteren Schritt haben die Vorstandsmitglieder des Planungsverbands Brugg Regio am 17. August ihre Stellungnahme zum Standortentscheid verabschiedet, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese wird nun beim Kanton eingereicht.

Grundsätzlich unterstützt Brugg Regio das vorliegende Konzept des Kantons, denn mit diesem werde der Bedarf an Mittelschulplätzen auf lange Sicht gedeckt. Sowohl der Ausbau der bestehenden Mittelschulen wie auch der Neubau beider neuen Standorte – Lenzburg und Windisch – seien wichtig.

An der Mittelschule in Windisch sind 44 Abteilungen geplant

In den Schlussbemerkungen schreibt der Planungsverband: «Als Standortregion unterstützen wir den Neubau in Windisch vor dem Neubau in Lenzburg, da so der prognostizierte Zuwachs an Mittelschulplätzen im Ostaargau hoffentlich rechtzeitig abgedeckt wäre.»

Laut Planungsbericht könnte in Windisch ab Schuljahr 2035/36 die neue Kantonsschule auf dem Bachthalen-Areal mit 44 Abteilungen in Betrieb gehen. Die bestehenden sechs Kantonsschulen sind im Schuljahr 2022/23 zu durchschnittlich 112 Prozent ausgelastet. In den kommenden Jahrzehnten wächst die Anzahl Schülerinnen und Schüler an den Aargauer Mittelschulen von heute rund 5900 auf rund 8300 beziehungsweise 9700 im Jahr 2050.

Diese Schule fehlt noch am regionalen Bildungsstandort

Der Mittelschulstandort Brugg-Windisch überzeuge durch die zentrale Lage im Ostaargau und die ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Verkehr, hält Brugg Regio fest. Der Kanton Aargau habe sich zudem mit dem Bau des Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz zum Bildungsstandort Brugg-Windisch bekannt. An diesem Standort fehle jedoch aktuell eine Mittelschule, welche die bereits ansässigen Bildungsinstitutionen ideal ergänze. Damit würden zusätzliche Synergien entstehen.

Das Konzept beruhe auf einer moderaten Erhöhung der Maturitätsquote. Brugg Regio kann diese Annahme aufgrund der bisherigen Entwicklung sowie der Standortpolitik des Kantons Aargau nachvollziehen. Dies stünde auch nicht im Widerspruch zu den laufenden Bestrebungen, die Berufsausbildung zu stärken, steht in der Stellungnahme.