Neue Kantonsschulen Die IG Mittelschule Brugg-Windisch spannt mit der früheren Konkurrenz aus Lenzburg zusammen Die Schülerzahlen steigen, das Raumangebot ist knapp: Seit über zwei Jahren buhlen die Interessengemeinschaften in Brugg-Windisch und Lenzburg darum, Heimat der neuen Kantonsschule im Mittelland zu werden. Nach der Absichtserklärung der Aargauer Regierung für zwei Neubauten nähern sich die beiden IG nun an.

Das für die Mittelschule vorgesehene Areal Bachthalen liegt auf dem Gemeindegebiet Windisch gegenüber dem Fachhochschul-Campus. Bild: Claudia Meier

Seit über vier Jahren ist bekannt, dass es im Kanton Aargau weitere Kantonsschulen braucht – eine im Fricktal und eine im Mittelland. Auf der Suche nach geeigneten Arealen hatte die Region Brugg dem Kanton fünf Mittelschulstandorte vorgeschlagen. Als geeignet wurden vier genannt: Bachthale in Windisch sowie Rütene, Ländi und Aegerte in Brugg, wobei man sich schnell auf das Bachthale-Areal einigte.

Während im Fricktal die Würfel zugunsten des Standorts Stein fielen, duellierten sich im Mittelland in der Folge Lenzburg und Brugg-Windisch. Ende 2020 wurde die IG Kanti Lenzburg gegründet. Und seit Juni 2021 gibt es mit der IG Mittelschule Brugg-Windisch ein Pendant beim Wasserschloss. Die einen hängten am Bahnhof Brugg einen Grossbanner auf, die anderen realisierten einen Imagefilm für die Kanti auf dem Lenzburger Zeughausareal.

Die beiden neuen Standorte ergänzen sich

Am 22. Juni gab Bildungsdirektor Alex Hürzeler zur Eröffnung der Anhörung bekannt, dass der Kanton in Windisch und Lenzburg eine neue Mittelschule bauen will. «Die beiden neuen Standorte im Mittelland ergänzen sich ideal: Sie decken die Raumbedürfnisse sowohl des Ost- wie des Westteils des Kantons ab, sie erfüllen die notwendigen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb und sie sind flexibel in Bezug auf eventuell notwendigen weiteren Ausbau», schreibt die IG Mittelschule Brugg-Windisch Anfang Juli in einer Mitteilung.

Aus Sicht der IG gilt es nun, die Kräfte zu bündeln: «Die IG Mittelschule Brugg-Windisch sucht deshalb den Dialog zu ihrem Pendant in Lenzburg.» Beide IG hätten jetzt ein gemeinsames Ziel: mit der Realisierung der Kantonsschulen an beiden Orten die Aargauer Mittelschulen in eine gesicherte und tragfähige Zukunft zu führen.

Mit dem Anhörungsstart wurden auch kritische Stimmen laut, welche die Notwendigkeit des Ausbaus anzweifeln. Als alternative Lösung wird vorgeschlagen, das Bevölkerungswachstum zu bremsen und die Maturitätsquote tief zu halten. Beide Vorschläge sind für die Brugger IG untauglich.