Im Untergeschoss der Confiserie in Lauffohr sind die Mitarbeiter fleissig am Zöpfeln, Backen und Kneten. In einem Nebenraum nimmt sich Sven Grüter (3. Lehrjahr) der Produktion der neuen Schoggi-Spezialität an. Konzentriert wischt er die Formen aus, füllt Schoggi ein, platziert das luftige Biskuit, getränkt in Grand Marnier, in der Mitte und umhüllt das Ganze schliesslich mithilfe eines Spritzsacks mit der zarten Füllung.

Die Brugger Spezialitäten sind erst gerade in Produktion gegangen, entsprechend freudig erwartet haben die Inhaber Marianne und Peter Wülser das Ergebnis. Was sie sehen, macht sie zufrieden. Nicht zuletzt auch, weil mit den zwei weiteren Gebäuden – dem «Sternen» und der Stadtkirche – eine ehemalige Maturarbeit definitiv abgeschlossen werden kann.

Die Schokoladenseite der Stadt

Rückblick: 2015, zum 10-Jahr-Jubiläum der Confiserie, brachte die Confiserie den Schwarzen Turm auf den Markt. Entstanden ist dieser aus der Zusammenarbeit mit den damaligen Maturandinnen Anne Auderset und Flavia Hänsli von der Alten Kantonsschule Aarau. Die beiden hatten in ihrer Arbeit «Die Schokoladenseite der Stadt Brugg» thematisiert.

Die Idee dahinter: Drei Brugger Gebäude, die im Mittelalter entstanden sind und heute noch bestehen, in eine Süssigkeit umzuformen. Die Gebäude sollten zudem aus drei Lebenswelten – der Politik (Schwarzer Turm), der Wirtschaft (der «Sternen» am Rathausplatz 1, dem heutigen «Havanna») und der Gesellschaft (Stadtkirche) – stammen.