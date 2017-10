Damit hatte der Farbforscher und Maler Stefan Muntwyler aus Windisch nicht gerechnet, als er Anfang Mai dieses Jahres den Aargauer Aquarellkasten mit 16 Farben lancierte: Die erste Auflage mit 300 Stück war nach zwei Monaten Ende Juni bereits ausverkauft. «Dass dieses mit 170 Franken doch eher teure Objekt so erfolgreich sein sollte, hat mich sehr überrascht», sagt der 63-Jährige. Die Bestellungen erfolgten ausschliesslich über seine Website und den Direktverkauf an Veranstaltungen.

Unverzüglich gab Muntwyler eine zweite Auflage bei der deutschen Manufaktur, die die Farben herstellt, in Auftrag. Beim Aquarellkasten handelt es sich um eine mineralische Farbpalette, die lediglich durch das Aargauer Wappenblau (Kobaltblau, synthetisch mineralisches Pigment) und durch drei organische Farben: Elfiger Schwarz aus verköhlerten Zwetschgensteinen; Wettiger Schüttgelb aus Kreuzdornbeeren und Aargauer Rüebliorange (synthetisch organisches Pigment) ergänzt wird. All diese Farben legen Zeugnis ab von der beeindruckenden geologischen Spannweite des Kantons Aargau. «Rohmaterial für die Herstellung der Pigmente war grösstenteils noch genügend vorhanden», sagt Stefan Muntwyler, der das Projekt gemeinsam mit dem Badener Geologen und Freund, André Lambert, umgesetzt hat.

Die zweite Auflage besteht wieder aus 300 Malkästen à 170 Franken und ist seit wenigen Tagen erhältlich. Neu gibts auch Ersatzfarben, was einem Kundenwunsch entsprach. Finanziert hat Muntwyler sein Herzensprojekt am Anfang aus der eigenen Tasche. «In einer aufwendig gestalteten Werbeaktion an alle Gemeinden, die im Aquarellkasten vertreten sind, habe ich zu Beginn des Jahres versucht, einige Sponsoren zu gewinnen. Neben einer ausgiebigen Beschreibung des Projekts stellte ich jeder Gemeinde einen Aquarellkasten zur Verfügung», fährt Muntwyler fort. Der Aktion sei leider nur ein mässiger Erfolg beschieden gewesen.

Bisher konnte er als Sponsoren gewinnen: die Gemeinden Küttigen, Wettingen, Würenlos sowie privat ein Gemeinderat von Scherz. Von den anderen zehn angeschriebenen Gemeinden haben sechs abgesagt und sich vier auf die Anfrage hin nicht gemeldet. Für die zweite Auflage hat Muntwyler bei den Gemeinden nicht mehr nachgehakt. Vielmehr freuen sich der gebürtige Wettinger Farbforscher mit seinem Atelier in Windisch und der Badener Geologe nun, dass sich ihr ambitioniertes Engagement gelohnt hat und sich der Aargauer Aquarellkasten durch den erfolgreichen Verkauf finanzieren lässt.

Vernissage des Aargauer Aquarellmalkastens am Mittwoch, 18. Oktober, 17.30 bis 19 Uhr, in der Löwenscheune der Kantonsschule Wettingen.