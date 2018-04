Der Turm vom Schulhaus Stapfer war seit Weihnachten eingerüstet und die grosse Uhr wurde saniert. Nun sind die Sanierungsarbeiten an der Uhr am Schulhaus Stapfer abgeschlossen. Dies zur Freude der Anwohner, die sich mehrmals täglich an dieser Uhr orientieren. Bereits seit Mitte März ist die Turmuhr des Schulhauses wieder in Betrieb.

Während der Turm des Schulhauses eingerüstet war, wurden die Zeiger demontiert und sämtliche Uhrenbestandteile in einer Werkstatt fachmännisch revidiert. Das Zeigerblatt, die Zeigergrippe, die Zeigerauflageplatten und Zeigerwerke waren Teil der Revision. «Sehr erleichtert wurden die Arbeiten dadurch, dass der Turm des Schulhauses eingerüstet war», sagt Jörg Steinhardt, Projektleiter Planung und Bau der Stadt Brugg.

Rostkorrosion an den Zeigern

Der Rost hatte sich vor allem auf der Rückseite der Zeiger angesetzt. Dieser Rostbefall machte eine Komplettsanierung nötig. Anschliessend wurden die Uhrzeiger wieder mit Blattgold versehen.

Die Sanierung beinhaltet auch eine neue Uhrensteuerung. Diese ist für eine verlässliche Funktion der Uhr verantwortlich. Für diese Steuerung mussten nicht nur die Zeiger saniert, sondern auch die Motorzeigerwerke umgebaut werden. Das Schulhaus Stapfer hat nun eine selbstrichtende Uhrwerkssteuerung eingebaut. Spezielles Feature ist die automatische Umstellung der Sommer- und Winterzeit. Die neue Uhr läuft so exakt wie möglich durch Funksignale des Langwellensenders DCF-77 und ist somit Atomuhr genau.

Hinweise auf Pendel-Turmuhr

Ein leerstehender Uhrenkasten sowie diverse Uhrenbestandteile sind Hinweise dafür, dass es im Schulhaus Stapfer eine mechanische Pendel-Turmuhr hatte. Gemäss Steinhardt war allerdings während den Umbauarbeiten nicht das komplette Uhrwerk auffindbar.

Das Schulhaus Stapfer ist denkmalgeschützt. Daher musste die Stadt Brugg die Sanierungsarbeiten nicht nur mit der Firma Muff Kirchturmtechnik AG aus Triengen, sondern auch mit der kantonalen Denkmalpflege koordinieren. Durch den Denkmalschutz des Schulhauses bestehen spezielle Auflagen und Richtlinien für den Umbau. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden, was nach historischem Vorbild neu gemacht, renoviert oder so belassen wird.

Im Juli sollten sämtliche Umbauarbeiten abgeschlossen sein. Das in den Jahren 1909/10 erbaute Schulhaus wird mit zusätzlichen Räumen und einem Lift erweitert. Für die Arbeiten am Schulhaus und Sportplatz Hallwyler sind 10,56 Millionen Franken budgetiert.