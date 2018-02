«Wir wollen den Künstlern eine Plattform bieten und das kommt gut an», sagt Hansruedi Byland, Präsident der Kulturvereinigung «Välte läbt». «Seit zehn Jahren kommen immer Leute hierher in die Gärtnerei Aareblumen an unsere Kunstausstellung.» Zum 10-Jahr-Jubiläum der Kunstausstellung will die Kulturvereinigung mehr bieten als in den anderen Jahren: Neben den Sonntagsbrunchs hat «Välte läbt» eine Kaffee-Stube organisiert, die an den Wochenenden und werktags die Gäste verwöhnt.

So gestärkt können die Gäste die Kunstwerke der zwölf Künstlerinnen und Künstler bewundern und kaufen. Die Stücke werden umgeben und dekoriert von blühenden Pflanzen gezeigt. «Die Gärtnerei Aareblumen hat sich wie jedes Jahr darum gekümmert, dass die Kunstwerke im besten Licht dastehen», sagt Byland.

Drei Workshops für die Gäste

Zudem können die Gäste an drei Workshops lernen, selbst Kunst zu machen: Am Samstag wurde an der Ausstellung gezeigt, wie man Silberschmuck herstellen kann. Morgen Mittwoch wird mit Filz gearbeitet und am kommenden Samstag können die Gäste lernen, Keramiken selbst zu formen. Weiter ist Ueli Sidler aus Seengen immer wieder vor Ort und zeigt den Gästen, wie man Körbe flechtet. Thomas Hächler aus Aarau Rohr wird live vor Ort sein Können an der Drechselmaschine präsentieren.

«Die Kombination von Ausstellung und Gärtnerei machen es spannend, hier auszustellen», sagt Hächler. Ihm gefällt besonders, dass die Ausstellung nicht in einem leeren Raum stattfindet. «Zusätzlich sind mir der Austausch und der Kontakt mit den anderen Künstlern wichtig. So ergeben sich immer wieder Möglichkeiten für die Zukunft», erklärt der Drechsler.

«Angefangen hat es mit einem Schweisskurs und dann hat es mich gepackt», sagt Angela Suarez aus Bözberg, die ihre Blechkunst ausstellt. Sie präsentiert ihre rostigen Kunstwerke immer wieder auf verschiedenen Märkten. «Der Unterschied zu den Märkten ist, dass sich hier in der Gärtnerei meine Objekte in die Blumen und in die Natur integrieren lassen», sagt die Künstlerin.

Die Atmosphäre kommt gut an

Heinz Kirchhofer aus Büron ist zum zweiten Mal mit seinen Holzskulpturen an der Ausstellung dabei: «Letztes Mal habe ich hier eher kleinere Sachen ausgestellt, aber dieses Jahr habe ich es riskiert, freiere und grössere Arbeiten auszustellen, die eher in Richtung Kunst gehen.» Der Künstler zeigt mehrere Figuren, die er aus dem Stamm desselben Nussbaumes hergestellt hat. «Die Maserung dieses Baumes ist sehr ausgeprägt, was man an den Skulpturen sehen kann», erklärt der Luzerner.

Auch ihm gefällt die Atmosphäre der Ausstellung inmitten von Pflanzen: «In einem Atelier stellt man seine Kunstwerke in einen leeren Raum, hier ist das ganz anders», sagt Heinz Kirchhofer.

Die Foto-Karten von Manuela Nünlist aus Erlinsbach sind zum ersten Mal an einer Ausstellung zu sehen. «Ich bin als Kundin regelmässig hier und die Unterstützung durch die Gärtnerei war sehr gut und darum habe ich mich entschieden, hier auszustellen», erklärt die Künstlerin. Neben vielen Boxen, in denen die Gäste in ihren Fotos stöbern können, hat die Künstlerin eine Tafel aufgehängt, auf der mehrere ihrer Bilder zu sehen sind. «Mir gefällt die Vielfalt – auch hier an der Ausstellung. Bei meinen Arbeiten konzentriere ich mich auch nicht nur auf etwas, sondern gehe raus in die Natur und fotografiere, was mir gefällt», sagt Nünlist, die auch Bilder aus dem Val Müstair ausstellt.

Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 25. Februar. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag zu Ladenöffnungszeiten, Samstag 9 bis 16 Uhr und Sonntag 10 bis 16 Uhr.