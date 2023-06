Naturschutz Seit Ende der 90er-Jahre wird daran gearbeitet: Was hinter dem «Silberring» am Bruggerberg steckt Vor bald vier Jahren hat Pro Natura Aargau den «Schnägg» gekauft. Dieser ist einer der neusten Zugänge der Naturschutzorganisation zu ihrem «am längsten laufenden Projekt». Ein Augenschein vor Ort.

Die hochwertigste Naturschutzwiese, die Creanatira-Geschäftsführer Ulysses Witzig auf seiner Führung zeigt, befindet sich oberhalb des Müligässli. Bild: Maja Reznicek

Auf der Karte ist er ein kleiner roter Punkt. Beim «Schnägg» handle es sich um ein wirklich winziges Naturschutzgebiet, erklärt Ulysses Witzig. Etwa fünf Aren umfasst das Grundstück am Brugger Hansfluhsteig laut dem Geschäftsführer der Creanatira GmbH.

Vor bald vier Jahren hat Pro Natura Aargau die Magerwiese inklusive des Gebiets am Waldrand für 125’000 Franken gekauft, um Flora und Fauna des ehemaligen Rebbergs zu schützen. Witzig erklärt: «Die neue Technik macht die Bebauung solcher Gebiete erst möglich, was man an den vielen Terrassensiedlungen sieht. Wir waren sicher, dass wir hier einen Fuss reinhalten müssen.»

2019 lancierte Pro Natura Aargau ein Crowdfunding, um das Naturschutzgebiet Schnägg zu kaufen. Auf dem Bild: heutiger Zustand. Bild: Maja Reznicek

Nicht im Besitz des gemeinnützigen Vereins sind das Rebhaus und die Treppe vor Ort. Offiziell gehört der «Schnägg» zudem nicht zur Naturschutzzone. Die Bemühungen der Naturschutzorganisation, die Stadt Brugg zu einer Auszonung der Parzelle aus der Bauzone zu bewegen, sind gemäss Witzig 2019 gescheitert. Für Pro Natura Aargau ist das Areal einer der neusten Zugänge für ein wichtiges Projekt: den «Silberring».

Glögglifrosch genauso wie Orchideen kommen vor

Insgesamt zehn Orte rund um den Bruggerberg sind aktuell Teil des Vorhabens. Um den «Silberring» kennenzulernen, waren am 28. Juni rund 20 Teilnehmende der Einladung des Vereins für eine Führung gefolgt. «Das sind fast doppelt so viele Leute wie erwartet», sagt Ursina El Sammra, Leiterin Umweltbildung bei Pro Natura Aargau. Doch was steckt hinter dem «Silberring»?

Am Mittwochabend startet die Führung beim Hansfluhsteig. Bild: Maja Reznicek

Ziel sei, erklärt Ulysses Witzig das Konzept, rund um den Berg so viele Schutzgebiete zu sichern und aufzuwerten, dass zwischen den Lebensräumen eine Vernetzung erfolge. Im Endeffekt soll besagter Ring entstehen. So liesse sich beispielsweise Inzucht innerhalb eines isolierten Gebiets verhindern.

Aktuell zählt Pro Natura Aargau dafür rund 2 Hektaren zu ihrem Besitz. Mit dem Vorhaben beschäftigt sich der Verein bereits seit Ende der 90er-Jahre. «Damit ist es das längste laufende Projekt von Pro Natura Aargau», sagt Witzig.

Am Rand des städtischen Lebens befindet sich der «Schnägg». Bild: Maja Reznicek

Der Bruggerberg biete extrem wertvolle Lebensräume. Hier seien sogenannte «flagship species» – quasi Botschafter der Biodiversität – wie Glögglifrosch oder Ringel- und Schlingnatter zu Hause. Alle drei stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Auch die einen Meter hohe Orchideenart Bocks-Riemenzunge finde sich.

Eine Sicherung von Gebieten auch in städtischen Umgebungen sei wichtig: «Die Leute sollen qualitative Natur auch vor der Haustüre haben und nicht zum Amazonas reisen müssen.»

Hochwertigste Naturschutzwiese beim Müligässli

Auf der rund zweistündigen Führung von «Schnägg» bis Rinikersteig zeigt Ulysses Witzig Gebiete, die der Stadt Brugg oder Pro Natura Aargau gehören. Besonders interessant für Reptilien sei beispielsweise eine Naturschutzweide, die von Pro-Specie-Rara-Ziegen bearbeitet und beweidet wird.

Besonders interessant für Reptilien: die Naturschutzweide am Bruggerberg. Bild: Maja Reznicek

Der lückige Boden, der sich ebenso abwechselt mit einer geschlossenen Krautschicht und auch Gebüsch, sei ideal etwa für Eidechsen: «Er bietet den Tieren Gelegenheit, sich zu sonnen oder sich zu verstecken.»

Die hochwertigste Naturschutzwiese, die er an diesem Abend zeigen kann, findet sich laut Witzig oberhalb vom Müligässli. Die klassische Magerwiese müsse regelmässig unterhalten werden, etwa gelte es Neophyten zu entfernen. Diese eingeschleppten Arten verdrängen einheimische Tiere und Pflanzen.

Unterhalb der Naturschutzwiese beim Müligässli sind Terrassenhäuser geplant. Doch gegenüber dem Bauprojekt gab es Einsprachen. Bild: Maja Reznicek

Leider könnten Neophyten nie gänzlich ausgerottet werden, man müsse kontinuierlich Hand anlegen. «Das, was wir machen, müssen wir aufrechterhalten», schliesst Witzig.