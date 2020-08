Nassreisanbau erregt Aufmerksamkeit

Er ist in den letzten Wochen kräftig gediehen: Der Nassreis der Sorte Loto in Lauffohr. Erstmals wurden in einem Teil des Feldes Setzlinge gepflanzt. Das hat sich bis jetzt bewährt: Dieser Teil hat mit massiv weniger Unkraut zu kämpfen als jener Teil, wo der Reis angesät wurde, wie Judith Meier, Produktionsleiterin Bioanbau bei der Max Schwarz AG in Villigen, sagt. «Bei den Setzlingen haben wir bis jetzt keine Stunde gejätet.» Anders verhält es sich im anderen Teil: Hier war erneut viel Handarbeit nötig, die Hirse sei sehr problematisch, so Judith Meier.

Viel weniger Probleme bereiteten auch die Enten, die letztes Jahr noch beim Gründeln, also bei der Nahrungsaufnahme, die jungen Pflanzen ausrissen. «Einer der Gründe ist wohl, dass der Wasserspiegel in diesem Jahr nicht ganz so hoch ist. Das Wasser fliesst besser ab», erklärt Judith Meier. Später, als die Reispflanzen bereits gross genug waren, hat sich dann allerdings eine Entenfamilie angesiedelt. Und auch Schwäne haben das Reisfeld in Beschlag genommen, ohne aber Schäden zu verursachen.