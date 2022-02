Nachruf Engagierter Bürger: Karl Nagel hat in Brugg und Rottweil viele Spuren hinterlassen Karl Nagel lag die Städtepartnerschaft zwischen Brugg und Rottweil am Herzen. Im Alter von 91 Jahren ist er verstorben.

Karl Nagel war 42 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann und hat unzählige Einsätze geleistet. zvg/Feuerwehr Rottweil

Karl Nagel hat sich mit Herzblut eingesetzt für die Städtepartnerschaft zwischen Brugg und Rottweil. Vergangene Woche am frühen Mittwochmorgen ist er im Alter von 91 Jahren verstorben.

Einer breiten – auch jungen – Zuhörerschaft wurde er bekannt durch die Morgenfeier im Rahmen des Brugger Rutenzugs Anfang Juli 2013. Gastredner Werner Guhl, damals Bürgermeister in Rottweil, sprach über das 100-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Brugg. «Freundschaft muss man im Herzen tragen», sagte er und erwähnte die Geschichte von Karl Nagel, der – wie meistens – mitten unter den Anwesenden weilte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Nagel eine der seltenen Lehrstellen antreten als Maurer. Arbeitsbedingt gingen aber – in jener Zeit der grossen Armut – seine Arbeitsschuhe kaputt. Und ohne diese würde er die Ausbildung nicht beenden können, führte Gastredner Guhl aus. Eines Tages aber erreichte den jungen Rottweiler ein Paket aus Brugg, mit einem Paar geschenkten Wanderschuhen. Dank dieser Spende konnte er seine Lehre abschliessen.

Bis 1993 führte er den eigenen Betrieb

Rottweil verliere einen geschätzten und auf vielfältige Weise engagierten Bürger, hält der «Schwarzwälder Bote» im Nachruf zu Karl Nagel fest. Geboren wurde er am 12. Juli 1930 in der Altstadt als Ältester von fünf Geschwistern. Wegen des Krieges dauerte seine Schulzeit nur sieben Jahre. Mit 14 Jahren begann er die Maurerlehre, 1947 legte er die Gesellenprüfung ab, später eine Gesellenprüfung im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk.

Im Alter von 27 Jahren absolvierte er die Meisterprüfung und machte sich 1960 mit seinem eigenen Fliesenleger-Fachbetrieb selbstständig. Diesen führte er bis 1993. «Er hat immer ausgebildet, das war ihm sehr wichtig», sagte seine Tochter Monika Nagel-Weitz, als der «Schwarzwälder Bote» anlässlich des 90. Geburtstags über Karl Nagel berichtete. Sein Freund Karl Hezinger erinnerte sich an das Geschäft:

«In der Sprengergasse hatte Karl Nagel sein Schaufenster stets zu einem Blickpunkt gemacht. Ob Fasnet, Feuerwehr oder die Brugger Freunde, alle wurden mit hervorragenden Exponaten ausgestellt und für viele Leute war das Gässle einen Abstecher wert.»

Karl Nagel spielte eine tragende Rolle im Verein Rottweiler Freunde von Brugg und hatte 1971 die Feuerwehrfreundschaft zwischen beiden Städten begründet. Als zwischen dem Schwarzen Tor Rottweils und dem Schwarzen Turm in Brugg ein Stein ausgetauscht wurde, mauerte er diesen selbst ein.

Eine Wanderung führte nach Brugg

Er war 42 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann. In seinen Dienst­jahren habe er unzählige Einsätze geleistet, sei fast immer erreichbar gewesen und auch bei den Ersten am Einsatzort, so Karl Hezinger, der mit ihm in der Feuerwehr war. Ebenfalls brachte sich Nagel als Wanderführer ein und organisierte sogar eine Wanderung von Rottweil nach Brugg.

Mit seiner Frau Theresia, die 1997 gestorben ist, zog er vier Kinder gross. Er hat fünf Enkel und eine Urenkelin. Zuletzt lebte er in der Seniorenresidenz Laurentius in Deisslingen. «Viele Rottweiler und Brugger erinnern sich mit Dankbarkeit an die Herzlichkeit und Gastfreundschaft von Karl Nagel, dessen ‹Stüble› an der Fasnet nicht nur für die Stadtmusikanten immer weit offen stand», heisst es abschliessend in der Würdigung im «Schwarzwälder Boten». (mhu)