Nachruf Apotheker Max Kuhn war ein Visionär: Ihm hat Brugg attraktive Treffpunkte zu verdanken Im Alter von 73 Jahren ist das Ehrenmitglied der Stadtmusik genau eine Woche nach dem Brugger Rutenzug an den Folgen eines Krebsleidens verstorben. Der Kulturmäzen hat in seinem Leben eine «städtebauliche Katastrophe» verhindert und sein uneigennütziges Wirken als Dienst an der Gesellschaft verstanden. Er hinterlässt eine grosse Lücke.

Max Kuhn (1950–2023) war mit Leib und Seele Apotheker und hatte stets ein offenes Ohr für seine Kundschaft. Bild: Britta Gut (9. Februar 2021)

Die Nachricht vom Tod von Max Kuhn in der ersten Schulsommerferienwoche machte die Brugger Bevölkerung sehr betroffen. Bis fast zuletzt bediente der 73-Jährige die Kundschaft in der Apotheke am Bahnhofplatz 7 mit grosser Hingabe. Nie war er sich für eine Arbeit zu schade, lieferte mit seinem Fahrrad sogar selber noch Medikamente aus und packte mit an, wo es nötig war.

Anfang Jahr hatte seine Tochter Barbara Kuhn die Geschäftsführung der Apotheke übernommen. Max Kuhn und seine Ehefrau Bernadette hätten nach ihrem intensiven Arbeitsleben endlich vermehrt reisen und Konzerte besuchen wollen. Doch es kam anders. Innerhalb von nur gerade neun Wochen erlag Max Kuhn einer heimtückischen Krebserkrankung.

Der dreifache Vater und fünffache Grossvater war der Zeit oft voraus. Wenn heute über Nachhaltigkeit gesprochen wird, sind damit Werte und Verhaltensregeln gemeint, die Max Kuhn bereits seit Jahrzehnten verinnerlicht hatte.

Die Apotheke Kuhn ist auch eine Drogerie und ein Reformhaus. Bild: Claudia Meier

Der gelernte Drogist und studierte Apotheker lernte seine spätere Frau im gleichen Studiengang an der ETH kennen. Zusammen übernahmen sie 1982 das Geschäft von Vater Martin Kuhn, der danach noch im Hintergrund wirkte. In dieser Übergangszeit absolvierte die Schreibende eine Schnupperlehre in der Apotheke-Drogerie, welche für die einzigartige Kinderspielecke neben dem Eingang bekannt war.

Später spezialisierte sich das Geschäft zudem auf Reformhausartikel. Während der Coronapandemie boten Kuhns unkomplizierten Zugang zu Tests und Impfungen. Im Lauf der Jahre wuchs das Team auf 20 Mitarbeitende an.

Von der Stadt wünschte er sich mehr Unterstützung

Mit anderen Apotheken in der Region Brugg gründete Max Kuhn vor zehn Jahren die Apotheke Süssbach, die seither die Nacht- und Sonntagsdienste abdeckt.

Die Apotheke Süssbach befindet sich beim gleichnamigen Pflegezentrum gegenüber des Medizinischen Zentrums Brugg an der Fröhlichstrasse 7. Bild: Claudia Meier

Für seine pragmatischen Lösungsansätze wurde der leidenschaftliche Brugger nicht nur als Geschäftsmann geschätzt, sondern auch als Kulturmäzen.

Ohne das Ehepaar Kuhn würde es nämlich das Kulturhaus Odeon mit Cinema, Bühne, Bar und Forum nicht geben. Kuhns haben die Liegenschaft beim Bahnhof erworben, als Ende 1996 bekannt geworden war, dass sie abgerissen werden sollte.

Das Ehepaar Kuhn rettete das «Odeon» vor dem Abbruch und realisierte später den Trigon-Anbau rechts davon. Bild: Michael Hunziker

Vorgesehen war an diesem Standort – mit der damals gültigen «City-Planung 68» – eine Überbauung mit einem Einkaufszentrum, eine Neumarkt-Erweiterung. «Wir konnten eine städtebauliche Katastrophe verhindern», sagte das Ehepaar der AZ, als das «Odeon» 2018 das 20-Jahr-Jubiläum als Kulturhaus feierte. Das finanzielle Risiko nahmen die beiden auf sich, weil sie den Apotheken-Betrieb im Rücken hatten.

Im Hinterhof des Kinos findet jeweils im Juli das «Odeonair» statt. Bild: Mike Enichtmayer

In weiser Voraussicht erstellt worden war seinerzeit ein Dienstbarkeitsvertrag für den ganzen Hinterhof, wo seit 2018 im Sommer das «Odeonair» durchgeführt wird. Anfänglich mit dem Kulturverein Arcus und später mit den Betriebsleitenden Stephan Filati und Sue Luginbühl vom Kulturverein Odeon haben sich die einzelnen Sparten wunderbar entwickelt. Das Kulturhaus, das auf einem gefestigten Fundament steht, lockt Interessierte von nah und fern nach Brugg.

Max Kuhn und seine Ehefrau Bernadette waren ein eingespieltes Team, das in Brugg mit unermüdlichem Einsatz viele Spuren hinterlassen hat. Bild: Michael Hunziker

Manchmal wünschte sich Max Kuhn mehr Unterstützung von der Stadt. Es brauche Respekt, Fairness und Verständnis von allen Seiten auf der Suche nach Lösungen, hielt er 2018 fest. Und: «Wir haben ein grosses Potenzial in der Region Brugg-Windisch. Aber die Vision, die Initiative und der Führungsanspruch müssen aus den Zentrumsgemeinden entwickelt und gelebt werden.»

Trotz Widerstand Solaranlage in der Altstadt installiert

Max Kuhn war es immer ein Anliegen, dass jeder Menschen im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag leistet, um mitzuhelfen, auch globale Aufgaben zu lösen. «Wir müssen das gesamtheitliche Denken fördern, Zusammenhänge aufzeigen, um gemeinsam vernünftige und zukunftsgerichtete Lösungen zu finden», sagte er im März 2022 kurz nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine.

Er schilderte, wie er nach dem Erwerb der «Odeon»-Liegenschaft einen Wärmeverbund am Bahnhofplatz initiierte, um sich von fossilen Energieträgern zu lösen. Für den Trigon-Anbau rechts vom Kino wollte er Erdwärme nutzen, was 2004 vom Kanton aus geologischen Gründen abgelehnt wurde.

Auf dem Dach seines Wohnhauses in der Altstadt liess er 2012 später als Pionier eine kleine Solaranlage installieren, die das Wasser wärmt, obwohl die Denkmalpflege den Ortsbildschutz höher gewichtete.

Rot umkreist ist die kleine Solaranlage auf der Altstadtliegenschaft. Bild: Michael Hunziker

Ebenfalls im Jahr 2012 gründete Max Kuhn die Genossenschaft Altstadt Brugg (GAB) und präsidierte sie bis 2021. Sie setzt sich für Baukultur sowie ein ausgewogenes Wohn- und Arbeitsgefüge in der Altstadt ein. Die GAB erwarb die Eckliegenschaft an der Hauptstrasse 66 und sanierte sie. Nach dem finanziellen Debakel mit dem «Number One»-Betreiber ist mit dem «Papa Oro’s» ein beliebter kulinarischer Treffpunkt entstanden.

Zur Belebung der Altstadt trug Max Kuhn auch bei, wenn er seiner Ehefrau bei Wind und Regen half, den Marktstand vor dem Haus einzurichten.

Wenn Max Kuhn – wie hier am Rutenzug 2014 – mit der Pauke als Mitglied der Stadtmusik Brugg unterwegs war, gab er jeweils den Takt an. Bild: Claudia Meier

Während 56 Jahren war der Verstorbene ausserdem als Paukist und Perkussionist engagiertes Mitglied – und Ehrenmitglied – der Stadtmusik Brugg. Er war immer für eine Zusammenarbeit bereit und half bei den Musikgesellschaften Lauffohr und Riniken aus.

Zum Höhepunkt des Jahres gehörte die Teilnahme am Rutenzug. Dieses Jahr reichten Max Kuhns Kräfte zwar nicht mehr zum Mitlaufen, seinem Verein bot er aber in der Altstadt wie immer einen Abstellplatz für die Instrumente an. Ganz pragmatisch, so wie er bis zum Schluss war.