Der Kampf von Bevölkerung und Gemeinderat war vergebens, in diesem Jahr soll die Postfiliale in Hausen geschlossen werden. Offen bleibt die Zukunft der Postlokalität. Ab Frühling ist ein Nachmieter gesucht. Im Mitteilungsblatt «Hausenaktuell» wird darauf aufmerksam gemacht, dass sowohl die Möglichkeit besteht für eine Unterteilung der Räume als auch für eine Partnerlösung mit der Einbindung einer Postagentur. Die Rede ist von einer Laden- und Gewerbefläche zwischen 72 und 194 Quadratmetern.

Der Hintergrund: Seit rund 40 Jahren befindet sich die Poststelle im Huserhof an der Hauptstrasse 35. Gegen die drohende Schliessung, die sich ab Mitte 2017 abzeichnete, formierte sich Widerstand im Dorf. Für die Petition «Unsere Post muss bleiben» kamen in einem Monat über 3900 Unterschriften zusammen. Die Einladungen zu den beiden Informationsanlässen im letzten Jahr stiessen auf grosses Interesse. Der Unmut und die Befürchtungen waren gross, die Diskussionen wurden teilweise emotional geführt. Die Bevölkerung vertrat die Meinung, dass eine Postagentur im Volg-Laden an der Holzgasse keine Alternative sei. Auch nach Ansicht des Gemeinderats muss eine Partnerlösung mit einer Agentur am bestehenden Standort im Huserhof umgesetzt werden. Es begann die Suche nach einer Nachfolge – ob ein Geschäft oder eine Institution –, die ebenfalls den Postbetrieb gewährleisten kann.

Im Mitteilungsblatt «Hausenaktuell» wird auf die Vorzüge hingewiesen der Räumlichkeiten der alten Postfiliale wie die gute Erschliessung und Anbindung an den öffentlichen Verkehr, den grossen Parkplatz, den ebenerdigen Zugang, den Raiffeisen-Bankautomaten oder die Mitmieter im Huserhof, die eine hohe Kundenfrequenz gewährleisten.