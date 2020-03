Nachhaltigkeit in Rüfenach soll höhere Priorität bekommen

Ende November letzten Jahres hat der Gemeinderat Rüfenach an der Gemeindeversammlung die Einsetzung einer Kommission «Nachhaltigkeit» angekündigt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, sich an der Kommission zu beteiligen. Sieben Rüfenacher haben sich letztlich zusammengefunden und trafen sich am Dienstagabend zu einem erstmaligen Austausch mit dem zuständigen Gemeinderat Markus Zolliker. Einer von ihnen ist Willi von Atzigen, ehemaliger Gemeinderat und Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Geissberg.

Aktuell plant der Verein in Rüfenach ein Projekt zum Thema Nachhaltigkeit. Auf der Parzelle rund um das kommunale Regenbecken und den Entsorgungsplatz soll auf einer Fläche von 1670 m2 ein «Schaugarten der Biodiversität» entstehen. Unter dem Motto «Jeder Quadratmeter zählt» ist geplant, die bislang als Grasland benutzte Wiese naturnah aufzuwerten. Ein Tümpel, ein Lesesteinhaufen, Ruderalflächen mit Pionierpflanzen, eine extensive sowie eine Blumenwiese zwischen Niederhecken sollen Amphibien und Insekten Lebensraum bieten. Die beiden Bäume sollen stehen bleiben.

An der Generalversammlung des Vereins, ebenfalls am Dienstagabend, wurde ein Kredit von 14'000 Franken genehmigt. Ferner wurde ein Gesuch für finanzielle Unterstützung an die Kantonale Abteilung für Landschaft und Gewässer (ALG) gestellt.

Im April wird mit der Umgestaltung begonnen

Sobald das Gesuch bewilligt ist, wird mit den Umgestaltungsmassnahmen begonnen. «Im April wird das Areal schon ganz anders aussehen», sagt Willi von Atzigen. Die Bewirtschaftung der Fläche übernimmt weiterhin der bisherige Pächter Willi Hauenstein. Der Verein hat einen Pflegeplan erstellt und wird sich mit Arbeitseinsätzen am Unterhalt beteiligen. Wichtig ist Willi von Atzigen, dass die Einwohner miteingebunden werden. Ziel des Projekts ist denn auch, die Bevölkerung für das Thema der Biodiversität zu sensibilisieren. Mit Informationstafeln an der Parzelle soll auf das Anliegen aufmerksam gemacht werden. Zudem sind Veranstaltungen und Exkursionen geplant. «Biodiversität lässt sich nicht befehlen. Vielmehr geht es darum, darüber zu reden, zu motivieren und gute Beispiele zu zeigen», meint von Atzigen. Eine Baubewilligung für das Projekt ist nicht notwendig, da der geplante Tümpel nur rund 30 cm tief sein wird. Auch Kosten werden für die Gemeinde keine entstehen. Als Grundeigentümer hat sie aber das letzte Wort. «Wir sind auf den Goodwill der Gemeinde angewiesen», sagt Willi von Atzigen.

Der Gemeinderat steht hinter dem Projekt

Gemeinderat Markus Zolliker indes unterstützt das Projekt: «Ich begrüsse es sehr, dass dieses Stück Land nun ökologisch aufgewertet wird.» Nachhaltigkeit spielt generell eine immer grössere Rolle bei seiner Arbeit: «Nachhaltigkeit ist wichtig für die Gemeinde», sagt er. «Leider fehlt dem Gemeinderat die Zeit, sich diesem Thema angemessen zu widmen.» Aus diesem Grund wurde denn auch die Nachhaltigkeitskommission ins Leben gerufen. Zentrale Aufgabe der Kommission soll es sein, herauszuarbeiten, was die Bevölkerung und die Behörden von Rüfenach beitragen können, damit die ökologische Nachhaltigkeit eine höhere Priorität bekommt. Nebst der Förderung von Biodiversität stehen ein sparsamerer Energieverbrauch sowie ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen im Mittelpunkt. Ideen hierzu wären eine Eindämmung der Lichtverschmutzung, die Förderung emissionsarmer Mobilität und einer lokalen Energieproduktion durch Fotovoltaik sowie Recycling und Abfallverminderung.

Ebenfalls soll die Kommission Stellung nehmen zu Gemeindeprojekten im Hinblick auf deren Nachhaltigkeit und eine Mitwirkung der Gemeinde an anderen freiwilligen, kantonalen oder eidgenössischen Projekten prüfen. Nächsten Dienstag wird die Kommission vom Gesamtgemeinderat offiziell eingesetzt. Auch über die Zustimmung zum Projekt des Schaugartens wird am kommenden Dienstag befunden.